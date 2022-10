No activar

Luis Almagro insiste en suspensión de Venezuela en la OEA En una columna de opinión publicada en The New York Times, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, insistió en suspender a Venezuela del organismo si el gobierno de Nicolás Maduro no da muestras sobre el retorno del orden democrático en su país.