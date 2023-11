Luis Díaz y su familia son intocables; ELN está desconectado con el país: Carlos Velandia

El secuestro del papá de Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, por parte del ELN ha causado la reacción de varios sectores, todos, en rechazo. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, uno de los exmiembros negociador de este grupo guerrillero aseguró que esta acción es una “agresión” a la sociedad que solo refleja la “desconexión” con la realidad que vive el país.

“Lo que está haciendo (el ELN) es una demostración de una desconexión total con la sensibilidad del país. El país se mueve con otro tipo de variables, de sensibilidades. ¿Quién no quiere a Lucho Díaz? Lucho Díaz y su familia son intocables. Todos lo queremos, de modo que agredir, si, a la sociedad, agredir a la familia de Lucho Díaz, es agredirnos a todos; es una desconexión total con este tipo de realidades”, señaló el exmiembro del ELN Carlos Velandia.

A la pregunta de si el frente que secuestró a Luis Manuel Díaz fue parte solo de una parte de la estructura o si se trató realmente de toda una estrategia preparada, Valencia indicó que quienes lo hicieron “están bajo” un mando superior.

“Lo que pasa es que en el ELN se mueven distintas agendas. Siempre se ha pensado que hay ruedas sueltas de que las estructuras no obedecen al comando central. No, el ELN es una organización única y nacional, está integrada, es dirigida y quienes lo hicieron están bajo el mando de una estructura superior y esa estructura superior a otra estructura, pero cada cual tiene una agenda y esas agendas son diferenciada. De modo que no siempre lo que se hace arriba, en las cumbres, tiene que ver con lo que se hace abajo y eso es lo que está pasando realmente”, explicó.

A la pregunta de si hay la posibilidad de que alguno de los negociadores de paz haya autorizado o haya estado informado sobre el secuestro del papá del futbolista Luis Díaz, Carlos Velandia recalcó que “no”, pues una estructura “puede desarrollar” este tipo de acciones “por su propia iniciativa”. Sin embargo, añadió que, esta vez, se les fue de las manos.

“No, eso funciona de una manera totalmente descentralizada. En el ELN hay un principio y es la autonomía táctica, a eso se le denomina así; es que una estructura puede desarrollar por su propia iniciativa determinado tipo de acciones. Ahora, creo que se le fue de las manos el que no calculan que este tipo de acciones tienen una repercusión a nivel nacional e internacional y los desborda, eso es lo que pasa”, subrayó.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: