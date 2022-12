Maduro dice que dará "todo el poder" al recién nombrado "Parlamento Comunal"

"Se instaló en la sede de la AN el Parlamento Comunal, yo le voy a dar todo el poder al Parlamento Comunal, y ese Parlamento va a ser una instancia legislativa del pueblo desde la base", dijo el gobernante durante su programa de radio y televisión "En contacto con Maduro".



El jefe de Estado dijo que este martes se instalaron 600 legisladores "de todos los parlamentos comunales de base" y celebró que la llamada "revolución bolivariana" va "hacia el Estado comunal", aunque no ofreció detalles de cómo funcionaría esta figura.



Hoy, el Parlamento saliente, de mayoría oficialista, instaló un Parlamento Comunal Nacional, una cámara que aunque está estipulada en las leyes venezolanas, concretamente en la Ley de las Comunas, no había sido instalada hasta ahora, que el chavismo perdió, por primera vez en 15 años, el control de la AN.



"El poder más importante que hay es el poder de las comunas, no hay otra forma de organización", dijo Cabello al instalar esta figura y fue enfático al precisar que "en las comunas y los consejos comunales debe haber revolucionarios y revolucionarias" y "no puede ser un instrumento de la contrarrevolución".



En la plenaria no se ofrecieron detalles sobre las funciones y atribuciones del Parlamento Comunal Nacional, pero la ley establece que es "la máxima instancia del autogobierno en la Comuna" a quien corresponde "sancionar materias de sus competencias".



La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechazó esta jornada lo que tildó de "amenazas" del oficialismo, tras el nombramiento de este Parlamento Comunal así como el llamado que hiciera más temprano Maduro a la "rebelión" contra un supuesto "golpe electoral".



El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, dijo en un comunicado que el Parlamento Comunal y el llamado de Maduro a la "rebelión" contra un supuesto "golpe electoral", son "lamentables gestos de inmadurez".



"El único Parlamento que menciona y reconoce nuestra Carta Magna es la Asamblea Nacional y esa misma Carta Magna establece que la voz del Pueblo Soberano, que se expresó en las urnas el pasado 6 de diciembre, es un mandato que debe ser obedecido por todos", afirmó Torrealba en referencia al recién nombrado Parlamento Comunal.



El 6 de diciembre, la oposición venezolana logró un contundente triunfo en las elecciones legislativas al alcanzar una mayoría calificada de dos tercios con 112 diputados contra 55 del chavismo.



EFE