Mamá de supuesto menor de edad muerto en bombardeo confirma que tenía 19 años

BLU Radio estuvo en Medicina Legal en Villavicencio, a donde llegaron familiares de las personas, cuyos restos fueron extraídos del campamento guerrillero de la vereda Buenos Aires, municipio de Calamar, en el Guaviare . Esto, luego del bombardeo de la fuerza pública el pasado 2 de marzo.

Sandra Rojas, madre del joven Sebastián Andrés Varón Rojas, aseguró que su hijo se encuentra en la morgue de Villavicencio y que tenía 19 años y no 16, como se había dicho inicialmente.

A su vez, dijo que hace varias semanas no sabía de él, pero que desconocía que estuviera en el campamento.

“Él hace unos años se había ido a trabajar de vereda en vereda, pero no sabía que estaba allá, él me me mandaba razón con uno y con otro”, contó.

Sandra viajó desde Puerto Rico, Meta, a Villavicencio para recibir los restos de su hijo, pero exigió a las autoridades que le puedan comprobar si es su hijo, ya que no le han permitido ver su cuerpo ni le han practicado ningún examen de ADN.

En Villavicencio siguen llegando familiares de las personas fallecidas en el bombardeo. Muchos de ellos aseguraron, de manera extraoficial, que desconocen lo que sucedió y que hacían sus familiares.