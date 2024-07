Mancuso denuncia al Inpec: asegura que le han negado de manera ilegal la libertad

En las últimas horas, Salvatore Mancuso denunció al Inpec ante la Fiscalía. Según el exjefe paramilitar, se han emitido varias boletas de libertad a su favor, pero no han sido ejecutadas. Por eso considera que hay funcionarios que estarían omitiendo la actualización y depuración de su hoja de vida, lo que ha llevado a que aún no pueda salir de prisión.

"Hoy en día me niegan la libertad al tener una cartilla biográfica y hoja de vida con anotaciones que ni siquiera corresponde a medidas de aseguramiento, órdenes de captura o penas. Por el contrario, hay anotaciones de citaciones a versiones libres, anotaciones de terceras personas, de diligencias judiciales normales, pero que no corresponden a ninguna orden que restrinja mi libertad. Tanto el suscrito como mis abogados de la defensa le hemos explicado a los denunciados que las medidas de aseguramiento y órdenes de captura tienen una vigencia legal, y si en ese término no se renuevan, pierden su vigencia y legalidad. Sin embargo, también se ha insistido al Inpec durante estos más de 130 días que aclare la información con las respectivas autoridades", señala Mancuso.

Por otro lado, asegura que el director encargado de la cárcel La Picota le dijo que no había ninguna boleta de encarcelamiento o medida de aseguramiento vigente en su contra, sin embargo, la dirección del Inpec habría pedido un barrido por fiscalías y juzgados. El sábado 6 de julio, en la noche le habrían informado de otras medidas de aseguramiento.

"Lo anterior demuestra que, a pesar de haberse solicitado en innumerables ocasiones, el complejo carcelario de La Picota, jamás sustanció mi cartilla biográfica y hoja de vida, con el propósito de prolongar de manera ilegal y arbitraria la privación de mi libertad, precisamente para hacer lo que está haciendo en estos momentos: negarme la libertad de manera arbitraria a ilegal, sustentado en medidas de aseguramiento no vigentes y sin ninguna validez legal", asegura el exjefe paramilitar.

En el mismo sentido, dice que se le han vulnerado al menos 11 derechos, como el de la libertad, igualdad, defensa y debido proceso, entre otros. Es por eso que pide que se investigue a los funcionarios del Inpec y La Picota que puedan tener responsabilidad en este caso y que se garantice el cumplimiento de las boletas de libertad que se han emitido a su favor.

"El Inpec, y en especial los aquí denunciados, han omitido realizar sus funciones de verificación y depuración de las anotaciones en las que realmente se evidencia las medidas de aseguramiento vigente en mi contra. Se han dedicado a omitir sus deberes en detrimento de mi libertad, la cual ya ha sido ratificada por los jueces de la república. Actualmente, me encuentro sujeto a la arbitrariedad e interés particular de dichos funcionarios que cada vez que se les demuestra con documentos oficiales de jueces y fiscalías que no existe ninguna orden para retenerme, se inventan algún nuevo proceso o duda ante un proceso ya revisado y decantado", finaliza la denuncia de Mancuso.