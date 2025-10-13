En vivo
Manifestantes del Congreso de los Pueblos ingresan a la U. Nacional previo a jornada de protestas

Manifestantes del Congreso de los Pueblos ingresan a la U. Nacional previo a jornada de protestas

 El grupo llegó sin autorización en la madrugada de este lunes. La Universidad alertó a la Procuraduría y a varios ministerios, pero aseguró que las clases se mantendrán este martes.

Fachada Universidad Nacional
Fachada Universidad Nacional
Foto: Universidad Nacional
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 13 de oct, 2025

En la mañana de hoy, la secretaria de Gobierno de Bogotá reportó la entrada de buses a la Universidad Nacional por lo que empezaron un monitoreo preventivo en la institución, a través de un comunicado la institución informó que la jornada de clases de mañana se mantiene.

“Se informa a la comunidad universitaria que las actividades académicas, de investigación y extensión para el día de mañana martes 14 de octubre de 2025 se mantendrán con normalidad y se comunicará por este mismo medio sobre la evolución de esta situación”, se lee en el mismo comunicado.

La vicerrectora de la entidad, Carolina Jiménez Martín indicó que el ingreso de estas personas se dio en la madrugada de hoy lunes 13 de octubre, por lo cual desde la Universidad llamaron a la Procuraduría, los ministerios del Interior y Educación Nacional y la Secretaría Distrital de Gobierno para atender esta contingencia.

“Pasadas las 6.30 a.m., este grupo, que se identificó como el Congreso de los Pueblos, ingresó sin autorización al campus y se dirigió a la Concha Acústica, dónde se instaló, anunciando que en el transcurso de la jornada se sumarían para pernoctar en el campus unas 2.000 personas, provenientes de diversas regiones del país, para participar en una movilización nacional”, se lee en el comunicado de la institución.

Así mismo, según la información, en una reunión interinstitucional entre la Universidad, el ministerio público, las autoridades nacionales y distritales, el Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos se conoció que el Gobierno no tenía conocimiento del traslado del grupo.

Recordemos que mañana hay convocadas unas protestas en Bogotá y varias ciudades del país para exigirle a la Corte Constitucional la aprobación de la reforma pensional y al Senado la ratificación del primer texto de la reforma a la salud.

