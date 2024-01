María Isabel Urrutia niega trinos en su cuenta sobre los Panamericanos: “Me hackearon”

En julio de 2022, la exministra del Deporte María Isabel Urrutia, en su cuenta de X, le sugirió al presidente Gustavo Petro revisar la realización de los Juegos Panamericanos 2027, que se iban a desarrollar en Barranquilla. La exfuncionaria argumentó que el evento no se realizaría en la administración actual.

“Presidente Gustavo Petro, el gobierno saliente asegura que los próximos Juegos Panamericanos Barranquilla 2027 siguen en marcha; sin embargo, considero que debe ser la administración entrante quien decida confirmar o cancelar dichos juegos en Colombia. Lo anterior, teniendo en cuenta que la nación tendría que aportar más de 5 millones de dólares y los juegos no se realizarían en nuestra administración”, posteó en su cuenta de X la exministra Urrutia.

Trino de María Isabel Urrutia a Gustavo Petro por los Juegos Panamericanos Foto: X @UrrutiaOcoro

Sin embargo, este 9 de enero de 2024, la que también fue medallista olímpica en el 2000, afirmó que nunca escribió ese trino. Incluso, ante la insistencia del director de Mañanas Blu, Néstor Morales, la exdeportista sugirió que pudo haber sido víctima de un hackeo.

“Ese Twitter no es mío, jamás lo escribí. Yo no lo escribí, se lo juro que no lo escribí. Puede ser que hayan hackeado. (…) No es serio, yo no lo hice. Hicimos todo el trabajo. (…) Se lo digo que no lo hice porque siempre fuimos y visitamos, trabajamos con la gobernadora (del Atlántico) y el alcalde (de Barranquilla) y esperamos tener el presupuesto”, agregó Urrutia en Mañanas Blu.

Publicidad

Foto: X @UrrutiaOcoro

Según la exministra, ella siempre tuvo la disposición para realizar los Juegos Panamericanos, de tal manera que se incluyeron en el presupuesto 2023 y en el Plan de Desarrollo: “Si no tuviera la intención de desarrollarlos, no hubiera hecho la gestión”, destacó.

Uturria vuelve y se contradice

No es la primera vez que se contradice Urrutia, pues unos días atrás afirmó que en el empalme con el Gobierno Duque no se habló de los Panamericanos, afirmación que fue desmentida por el exsecretario de la Presidencia Víctor Muñoz.

Publicidad

En su cuenta de X, Muñoz publicó el acta de empalme en la que se confirma que sí se habló de los Juegos Panamericanos y que está firmada por la exministra Urrutia. En dicho documento, efectivamente, está como punto de conversación Los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027.