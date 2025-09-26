Mario Díaz-Balart sobre Petro: "Parece empecinado en arruinar la relación con EE. UU."

En el último día del Congreso de Fenalco en Medellín y en medio de un conversatorio con varios precandidatos presidenciales se escucharon las palabras del congresista de Estados Unidos, Mario Díaz-Balart, quien desde que comenzó su intervención mostró la preocupación por la situación que atraviesa el país en materia política.

Díaz-Balart manifestó que luego de que Estados Unidos descertificara a Colombia en su lucha contra el narcotráfico, en el mundo político estadounidense se ha acrecentado con el paso de los días la preocupación por las reacciones mediáticas del presidente Gustavo Petro.

“Altamente preocupados por lo que vemos ocurriendo dentro de Colombia, el deterioro del Estado de Derecho, el incremento de la violencia y muchas otras cosas, la actitud errática para ponerle un nombre del presidente Petro y que le está haciendo mucho daño a la relación entre Colombia y los Estados Unidos”, insistió.

Las declaraciones del congresista llegan después de varios mensajes del mandatario local en contra de Estados Unidos, incluso después de que el mismo presidente arremetiera contra Donal Trump en la Asamblea de la ONU en Nueva York.



Donald Trump y Gustavo Petro AFP

Dicha intervención y otros mensajes en su cuenta de X son los motivos para que Díaz-Balart le dijera a los empresarios colombianos que el presidente Petro, “parece estar empecinado en destruir la relación, y al mismo tiempo parece estar empecinado en ayudar a los narcoterroristas en la región, a las dictaduras antidemocráticas que no solamente abusan de sus propios pueblos, pero también le hacen daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Por su parte, hay que recordar que Mario Díaz-Balart, representante a la Cámara por el Estado de Florida y presidente del subcomité de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ha sido un acérrimo contradictor de Gustavo Petro y lo ha señalado de apoyar a Nicolás Maduro. Estas acusaciones las ha regresado el mandatario colombiano señalando a Díaz-Balart de gestar un golpe de Estado.

Ante las constantes confrontaciones entre ambas personalidades políticas, Díaz-Balart aseveró que los comportamientos del presidente Petro, “desafortunadamente no nos sorprende. Vemos que el presidente Petro busca formas de agredir a los Estados Unidos, de insultar a los Estados Unidos y tiene como si fuera un, no sé, una psicosis con los Estados Unidos. Eso lo hemos visto en el pasado, ¿no? Tratando de buscar enemigos. No sé si es para justificar la crisis que le ha creado internamente”.