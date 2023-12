Mario Hernández reveló en cuánto debería quedar el salario mínimo 2024: "Hay que ser conscientes"

El reconocido empresario Mario Hernández dio a conocer sus sugerencias para el aumento del salario mínimo en 2024, argumentando la importancia de considerar las condiciones de los más necesitados y el alza de precios en la economía actual.

El próximo lunes, 11 de diciembre, representantes de empresarios, el Gobierno y los trabajadores se reunirán para discutir el aumento del salario mínimo 2024 . Las negociaciones, que se llevarán a cabo durante toda la semana, buscan alcanzar acuerdos en la primera mitad del mes.

Mario Hernández habló sobre su perspectiva en este tema que preocupa a muchos trabajadores. En una entrevista con Pulzo, el empresario resaltó la necesidad de priorizar a los más pobres, considerando sus condiciones y el significativo aumento en los precios.

El empresario propone que el salario mínimo 2024 debería aumentar al menos en la misma proporción que la inflación acumulada del 2023. Esto significa que, si la inflación acumulada del año alcanza el 10 %, el salario mínimo debería aumentar en un 10 %, alrededor de 1’276.000 pesos.

"Con el salario mínimo, los más afectados son los más pobres. Todo ha subido y el incremento de todo ha sido impresionante. El salario mínimo debe ser al menos lo de la inflación, para que no se pierda el poder adquisitivo. Lo que dé la inflación es lo mínimo", dijo Mario Hernández durante la entrevista.

Además, agregó: "Los empresarios tenemos que ser conscientes de que la gente tiene que ganar bien y vivir decentemente. En nuestro caso, nuestra gente con más de 3 años tiene casa propia, les damos mercado, compartimos con ellos", afirmó Hernández sobre la importancia de mantener a los trabajadores satisfechos y en la necesidad de equilibrar los costos de producción.

En cuanto a la reunión entre algunos de los empresarios más destacados del país y el presidente Gustavo Petro, Mario Hernández, quien no asistió, agradeció no haber sido invitado. Según él, la atención mediática se centró en la foto del encuentro, sin profundizar en temas cruciales para el empresariado nacional, como la imagen del país, la seguridad, la reforma laboral y la reforma tributaria.

"Afortunadamente no me invitaron. No me interesa. ¿Qué salió de esa reunión? Nada. No se habló de la imagen del país, de la seguridad, de la reforma laboral, de la reforma tributaria. Nada de eso, solo la foto", concluyó.

