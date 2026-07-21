En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Instalación Congreso
Discurso de Petro
Abelardo De La Espriella
España, campeón del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Más de 12.000 estudiantes y docentes han sido afectados por el conflicto armado este año

Más de 12.000 estudiantes y docentes han sido afectados por el conflicto armado este año

Un informe del Consejo Noruego para Refugiados documentó 61 ataques contra escuelas en el 2026 y está pidiendo al Gobierno fortalecer la protección de la niñez.

Conflicto armado en Colombia.jpg
Conflicto armado en Colombia
Foto: AFP - referencia
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

Al menos 12.000 niños, niñas y docentes fueron afectados por la violencia de los grupos armados ilegales durante el primer semestre de 2026, según un informe del Consejo Noruego para Refugiados (NRC). La organización documentó 61 incidentes entre enero y junio en siete departamentos del país, lo que equivale a un ataque contra la educación cada tres días y evidencia que el conflicto continúa afectando el acceso a las aulas, especialmente en las zonas rurales.

De acuerdo con el informe, cuatro de cada diez ataques ocurrieron en las rutas que utilizan los estudiantes para desplazarse hacia sus colegios, mientras que seis de cada diez se registraron dentro de las instituciones educativas. Los departamentos de Norte de Santander, Chocó y Cauca concentraron la mayor parte de los hechos documentados.

Entre las principales afectaciones identificadas por el NRC están la ocupación de escuelas por parte de grupos armados, la instalación de artefactos explosivos en predios educativos, el reclutamiento forzado de menores y los enfrentamientos armados cerca de los planteles.

El informe también advierte que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Según la organización, dos de cada tres escuelas afectadas aún esperan apoyo para atender las consecuencias de estos ataques. Entre las necesidades más urgentes identificadas están la atención en salud mental para estudiantes y docentes, la capacitación para responder a situaciones de emergencia y programas de prevención frente a artefactos explosivos.

El Consejo Noruego para Refugiados está haciendo un llamado al Gobierno para fortalecer la protección de la niñez y garantizar que las escuelas sean espacios seguros, incluso en las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Lea también:

Autoridades investigan presunto secuestro en Rionegro, Santander.jpg
Santanderes

Continúa búsqueda de ganadero en Santander; grupo armado niega estar detrás del caso

Yahir Acuña
Caribe

Alerta por supuestas amenazas de muerte contra alcalde de Sincelejo por parte de grupos armados

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

violencia

Desplazamiento forzado

Reclutamiento de menores

Menores de edad

Publicidad

Publicidad

Publicidad