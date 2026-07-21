Más de 12.000 estudiantes y docentes han sido afectados por el conflicto armado este año

Al menos 12.000 niños, niñas y docentes fueron afectados por la violencia de los grupos armados ilegales durante el primer semestre de 2026, según un informe del Consejo Noruego para Refugiados (NRC). La organización documentó 61 incidentes entre enero y junio en siete departamentos del país, lo que equivale a un ataque contra la educación cada tres días y evidencia que el conflicto continúa afectando el acceso a las aulas, especialmente en las zonas rurales.

De acuerdo con el informe, cuatro de cada diez ataques ocurrieron en las rutas que utilizan los estudiantes para desplazarse hacia sus colegios, mientras que seis de cada diez se registraron dentro de las instituciones educativas. Los departamentos de Norte de Santander, Chocó y Cauca concentraron la mayor parte de los hechos documentados.

En #Colombia 🇨🇴 los ataques a la educación ocurrieron cada tres días en promedio durante los primeros seis meses de 2026.



La mayoría ocurrió dentro de los salones de clase y los predios escolares. Casi 12.000 niños, docentes y otro personal escolar fueron afectados por la… pic.twitter.com/qzxgUqOsbv — NRC América Latina (@NRC_LAC) July 21, 2026

Entre las principales afectaciones identificadas por el NRC están la ocupación de escuelas por parte de grupos armados, la instalación de artefactos explosivos en predios educativos, el reclutamiento forzado de menores y los enfrentamientos armados cerca de los planteles.

El informe también advierte que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Según la organización, dos de cada tres escuelas afectadas aún esperan apoyo para atender las consecuencias de estos ataques. Entre las necesidades más urgentes identificadas están la atención en salud mental para estudiantes y docentes, la capacitación para responder a situaciones de emergencia y programas de prevención frente a artefactos explosivos.



El Consejo Noruego para Refugiados está haciendo un llamado al Gobierno para fortalecer la protección de la niñez y garantizar que las escuelas sean espacios seguros, incluso en las zonas más afectadas por el conflicto armado.