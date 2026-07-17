Continúa búsqueda de ganadero en Santander; grupo armado niega estar detrás del caso

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda para dar con el paradero del ganadero Oclides Carrillo Hernández, desaparecido desde el pasado viernes en la vereda Piletas, corregimiento La Tigra, en el municipio de Rionegro, Santander. Mientras avanzan las investigaciones, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada emitieron un comunicado en el que negaron cualquier responsabilidad del secuestro.

La Gobernación de Santander informó que, desde que se conoció la desaparición, la Quinta Brigada del Ejército Nacional y la Policía Nacional, a través de los grupos GAULA, adelantan operativos de búsqueda e investigación, además de brindar acompañamiento permanente a los familiares del ganadero.

Las autoridades realizan labores de verificación de información suministrada por fuentes humanas y el análisis de elementos técnicos y tecnológicos con el propósito de establecer las circunstancias de la desaparición y lograr la pronta ubicación del ciudadano.

Como parte de las acciones para fortalecer la investigación, la Administración Departamental anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información veraz y oportuna que permita encontrar a Oclides Carrillo Hernández. La Gobernación aseguró que se garantizará absoluta reserva a quienes aporten datos relevantes.



En medio de la incertidumbre por el caso, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada difundieron un comunicado en el que negaron ser responsables de la desaparición del ganadero. No obstante, las autoridades no han atribuido oficialmente el hecho a ninguna organización y continúan desarrollando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La desaparición de Oclides Carrillo Hernández ha generado preocupación en el sector ganadero y entre los habitantes de Rionegro, debido a los antecedentes de hechos de violencia y secuestros registrados en algunas zonas rurales del departamento.

Las autoridades de Santander mantienen activos los operativos de búsqueda y reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que contribuya a ubicar al ganadero y esclarecer las circunstancias de su desaparición.