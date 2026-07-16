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Refuerzan la seguridad en el sur de Santander para garantizar la cosecha cafetera

Autoridades desplegarán un plan especial con Policía y Ejército para proteger a los caficultores y evitar el ingreso de grupos armados durante la cosecha.

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Blu Radio. cultivo de café //Foto: Federación Nacional de Cafeteros
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

Las autoridades de Santander activaron un plan especial de seguridad para las provincias Comunera y Guanentá ante el inicio de la temporada de cosecha cafetera, con el propósito de proteger a los productores, reforzar la presencia de la Fuerza Pública y evitar el ingreso de grupos armados ilegales al territorio.

Las medidas fueron definidas durante un encuentro de seguridad realizado en el municipio de El Páramo, donde participaron mandatarios locales, productores, Fiscalía y representantes de la Fuerza Pública para evaluar el panorama de orden público y coordinar las acciones que se implementarán durante los próximos meses, cuando aumenta la movilidad de productores, trabajadores y compradores de café.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que uno de los principales objetivos es "impedir que estructuras armadas ilegales intenten ingresar al territorio desde el oriente del departamento, especialmente por la región guanentina, además de fortalecer las estrategias contra la delincuencia organizada"

El funcionario señaló que el plan contempla una mayor articulación entre las autoridades municipales, la Gobernación, el Ejército, la Policía y la Fiscalía para fortalecer el control territorial y consolidar acciones preventivas con participación activa de la ciudadanía.

Asimismo, indicó que este trabajo busca dar continuidad al Plan Cosecha Segura, estrategia que pretende ofrecer condiciones de tranquilidad a los caficultores y garantizar que puedan desarrollar sus actividades sin riesgos durante la recolección del grano.

Por su parte, el comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, informó que durante la reunión también fueron escuchadas las inquietudes de los productores de café, quienes expusieron sus principales necesidades en materia de seguridad para esta temporada.

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El oficial aseguró que ya fue dispuesto un dispositivo especial para acompañar el desarrollo de la cosecha en la región e hizo un llamado a la comunidad para denunciar de manera inmediata cualquier hecho sospechoso o delictivo a través de la línea 123, con el fin de facilitar una respuesta oportuna de las autoridades.

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