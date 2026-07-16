Gobernador de Santander pide aplazar reunión en Bucaramanga para delimitar Santurbán

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aplazar la segunda jornada de la mesa de trabajo y deliberación de la fase de concertación para la delimitación participativa del páramo de Santurbán, programada para el próximo 18 de julio en Bucaramanga.

La petición fue elevada mediante una carta dirigida a la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, en la que el mandatario departamental argumenta que el objetivo es garantizar un proceso con mayores condiciones de participación ciudadana, coordinación institucional y diálogo efectivo entre las comunidades, las autoridades territoriales y el Gobierno Nacional.

En el documento, la Gobernación señala que la delimitación del páramo de Santurbán representa una decisión de gran trascendencia jurídica, ambiental, económica y social, por lo que considera indispensable que la concertación se desarrolle bajo los principios constitucionales de participación, buena fe, coordinación y colaboración entre las entidades públicas.

Controversia por nuevo modelo para delimitar Santurbán: mineros anuncian acciones legales #VocesySonidos https://t.co/xtFZqQYfPP — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 15, 2026

El gobernador de Santander sostiene que el tiempo con el que fue convocada la jornada resulta insuficiente para analizar asuntos de alta complejidad técnica, jurídica y ambiental, y advierte que una sola sesión no permitiría una deliberación amplia e informada sobre aspectos como la delimitación del páramo, la reconversión de actividades productivas, la protección de las fuentes hídricas y los mecanismos de financiación y coordinación institucional.



Asimismo, plantea que antes de avanzar en la concertación es necesario socializar de manera oportuna la información técnica, jurídica y cartográfica del proceso, además de definir conjuntamente una metodología entre el Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para garantizar transparencia y una participación efectiva de todos los sectores involucrados.

La presidenta de Asomineros, Ivonne González, afirmó que el nuevo modelo de Ministerio de Ambiente para delimitar el páramo de Santurbán es para favorecer a los "ilegales". Señaló que este proceso es para desplazar a los mineros de la zona #VocesySonidos pic.twitter.com/xERD4Djk9e — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 15, 2026

En su solicitud, el mandatario propone aplazar la mesa del 18 de julio, convocar una reunión preparatoria entre las autoridades nacionales y territoriales para acordar la metodología y el cronograma del proceso, socializar previamente la información con las comunidades y fortalecer los espacios de pedagogía antes de la fase definitiva de concertación.

La delimitación del Páramo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín se desarrolla en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó realizar un nuevo proceso de delimitación con una participación amplia, informada, deliberativa e incidente de las comunidades y autoridades de los municipios involucrados.

"No elegiremos entre el veneno de ilegales o multinacionales": comité de Defensa de Santurbán #MañanasBlu1030 https://t.co/TXipDRqqi7 pic.twitter.com/nPStAXeFnZ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 15, 2026

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El páramo constituye uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país por ser fuente de abastecimiento de agua para millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. En las últimas semanas, el proceso ha generado un intenso debate entre el Gobierno Nacional, autoridades regionales, organizaciones sociales, ambientalistas y comunidades de Soto Norte sobre las garantías de participación y el alcance de la nueva delimitación.