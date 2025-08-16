Autoridades alistan seguridad en 12 municipios del Suroeste antioqueño para plan cosecha cafetera

La Gobernación de Antioquia se encuentra articulando acciones con la Fuerza Pública, la Fiscalía, Migración Colombia, autoridades locales y el gremio cafetero para la implementación de medidas que permitan garantizar la seguridad de la población durante la temporada de recolección de café en el Suroeste antioqueño y otras subregiones del departamento.

En una reunión realizada en Medellín, donde participaron los mandatarios de Andes, Salgar, Concordia, Ciudad Bolívar, Anzá, Toledo, Abejorral y San Andrés de Cuerquia, se determinó implementar estrategias como el aumento del personal militar y policial y mayores controles en los puntos de acceso a los municipios que hacen parte del plan cosecha.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, explicó que esta vez se convocó al Comité Nacional de Cafeteros para priorizar 12 de municipios de cuatro subregiones donde hay alta producción cafetera y los cuales tienen antecedentes de inseguridad.

"Esta vez convocamos al Comité Nacional de Cafetero para que él nos ayude a priorizar cuáles son los municipios donde más debemos nosotros implementar estrategias de seguridad para garantizarle a los cafeteros la comercialización del producto", aseguró.

Uno de los municipios priorizados es Ciudad Bolívar. La secretaria de Gobierno de esta localidad, Laura Tobón Mejía, expresó que ya se encuentran articulando con toda la Fuerza Pública para dar inicio al plan cosecha sin situaciones que afecten la tranquilidad de estos territorios.

"Desde el municipio de Ciudad Bolívar nos estamos articulando con toda nuestra fuerza pública para darle inicio a todas las estrategias que la gobernación nos va a aportar para desarrollar este plan cosecha en tranquilidad y normalidad en el suroeste antioqueño", agregó Tobón.

Es de anotar que otros municipios priorizados son Betania, Betulia, Caicedo y Santa Bárbara. La Gobernación de Antioquia estima que durante la cosecha, haya más de 59 mil recolectores en toda la subregión del Suroeste, 20 mil de ellos procedentes de otros departamentos.

Vale la pena recalcar que el lanzamiento del plan cosecha se realizará el próximo 6 de septiembre en Ciudad Bolívar y las medidas se extenderán hasta el mes de diciembre.