Inadmiten en aeropuerto de Rionegro a seis estadounidenses por turismo de explotación sexual

En medio de la temporada alta de viajeros, las autoridades migratorias reforzaron los controles en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, en donde recientemente fueron inadmitidos seis ciudadanos estadounidenses que pretendían ingresar al país para realizar turismo con fines de explotación sexual.

Los seis extranjeros arribaron al departamento de Antioquia en un vuelo procedente de Miami y fueron sometidos al protocolo de entrevistas migratorias.

Durante el proceso, los oficiales establecieron que el propósito real de su viaje no coincidía con la información suministrada inicialmente y estaría relacionado con actividades de explotación sexual con menores.

La directora de Migración Antioquia, Paola Salazar, aseguró que la entidad fortaleció los controles migratorios para prevenir el ingreso de personas que representen un riesgo de explotación sexual, especialmente contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.



"Nuestro compromiso es proteger especialmente a los niños, niñas y adolescentes, y mujeres en cualquier riesgo de explotación. Adicionalmente, durante otro procedimiento de control migratorio en el mismo aeropuerto, detectamos a un ciudadano mexicano que registraba una notificación roja de Interpol", manifestó la funcionaria.

En la revisión fueron encontrados varios paquetes con billetes de un dólar estadounidense, equivalentes a 50 dólares cada uno, que, de acuerdo con la información recopilada por las autoridades, serían utilizados como propinas en establecimientos nocturnos y otras actividades previstas durante su permanencia en Colombia.

Con estas seis nuevas inadmisiones, Antioquia completa 101 ciudadanos extranjeros rechazados por delitos sexuales con corte al 12 de julio de 2026, superando ampliamente los cerca de 80 casos registrados durante todo 2025.