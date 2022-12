Más de $78.000 millones se han perdido por Navelena, denuncia senador Robledo

El senador del Polo Democrático Jorge Robledo denunció que el Banco Agrario tiene perdidos más de $78.000 millones por el préstamo que se hizo a la multinacional Odebrecht en dos partes, en diciembre del 2015.



El préstamo suma $120.000 millones, de los que, según el senador, no hay quién salde la deuda y mucho menos intereses de los meses en mora.



“Nos dicen que han hecho una provisión de $78.169 millones, que es la confirmación de que el banco tiene que reconocer que esa plata no se la han pagado, y yo diría que está perdida. El Gobierno dice que no, que la plata se va a terminar pagando, pero quienes hemos estado cerca de esto no hemos recibido ninguna prueba, ninguna demostración del Gobierno que nos diga ni quién va a pagar esa plata ni cómo se va a pagar”, aseguró el senador a Blu Radio.



1 BanAgrario provisionó, por perdidos, $78.169 millones de los $120 mil millones que le prestó a Navelena Odebrecht

Robledo indicó que ni el banco ni la multinacional se han pronunciado sobre la pérdida, e hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional para que anuncie con nombres propios quiénes saldarán la deuda, cuándo será y con qué dinero.

