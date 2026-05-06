Más de 800.000 menores habrían sufrido explotación o abuso sexual digital en Colombia

En Colombia, cerca de 860.000 menores entre 12 y 17 años fueron víctimas de algun tipo de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnologia durante el ultimo año. Así lo reveló un estudio presentado por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL, que además señala que 1 de cada 5 adolescentes usuarios de internet en Colombia sufrió de este tipo de hechos.

El informe advierte que estas violencias no ocurren únicamente en escenarios virtuales, sino también en situaciones donde se mezclan interacciones digitales y presenciales. Para el caso colombiano, el análisis se basó en una encuesta nacional a 999 adolescentes y entrevistas con sobrevivientes, familias, autoridades y especialistas.

Entre las situaciones más frecuentes reportadas por los menores están la recepción de imágenes sexuales no deseadas, ofertas de dinero o regalos a cambio de contenido íntimo, presiones para enviar fotos sexuales, amenazas de divulgar imágenes privadas y casos de extorsión sexual.

Además, el estudio alertó sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales de niños, niñas y adolescentes. “Esta última práctica genera preocupación porque puede hacerse más común a medida que estas herramientas sean más accesibles”.



Uno de los principales hallazgos es que ninguno de los adolescentes encuestados aseguró haber reportado formalmente los hechos ante autoridades o líneas de atención durante el último año.

El 34% señaló que no habló de lo ocurrido con nadie. Entre las razones más frecuentes aparecen la vergüenza, el miedo al rechazo o al estigma, no saber dónde denunciar o considerar que denunciar no cambiaría nada.

Los resultados también muestran que las niñas y adolescentes mujeres son las principales víctimas. Mientras el 25% de las encuestadas aseguró haber sufrido alguna de estas violencias, en el caso de los hombres la cifra fue del 17%. También se identificó una mayor afectación en zonas rurales, donde el 29% reportó este tipo de situaciones, frente al 17% en áreas urbanas.

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Según el informe, factores como la desigualdad económica y de género aumentan la vulnerabilidad de la niñez frente a estas formas de explotación.

La investigación también encontró que cerca de la mitad de los casos ocurrieron a través de redes sociales, especialmente Facebook, seguido de WhatsApp e Instagram. Otro 14% de los hechos se presentó en plataformas de videojuegos.

“En el caso de Colombia, el estudio resalta que la industria de cámaras web y el turismo sexual también contribuyen a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes: impulsados por las necesidades económicas, estas prácticas proliferan como alternativas laborales en contextos con pocas oportunidades”.

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Contrario a la percepción de que estos delitos son cometidos principalmente por desconocidos, el estudio evidenció que en la mitad de los casos el agresor era alguien cercano a la víctima. Allí aparecen familiares, parejas, intereses románticos y amistades. Solo uno de cada cinco hechos fue atribuido a personas desconocidas.

La investigación hace parte de “Disrupting Harm”, considerado el estudio global más amplio realizado hasta ahora sobre explotación y abuso sexual infantil vinculados a herramientas tecnológicas y plataformas digitales, y que abarca 25 países.