Más del 50% de los asesinos de líderes sociales están capturados: Fiscalía

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que ya han identificado el 54.5% de los autores materiales de los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes comunales y sociales, con respecto a las cifras que entregó la ONU desde 2016.

Hasta finales de 2018 han sido registrados 231 casos por parte de Naciones Unidas, mientras que otros 80 están siendo verificados.

Publicidad

“Es falaz, es mentiroso y no le hace bien a lo que está haciendo el Estado de Derecho en Colombia para combatir esta criminalidad contra nuestros líderes sociales que agentes políticos digan que no hay ninguna investigación en la Fiscalía sobre estas materias, eso tiene un propósito dañino (…) 54.5% de esclarecimiento de estos delitos, con capturas, con imputaciones y con condenas en firme, muestra que se está haciendo una actividad inédita por parte de la justicia para que no se reedite la impunidad contra los líderes sociales”, precisó Martínez Neira.

En cuanto a los autores intelectuales de estos asesinatos, el fiscal indicó que el 24% de los casos han sido identificados por las autoridades y en su mayoría corresponden al Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN.

Por su parte, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, insistió en que el Estado tiene toda la obligación de proteger a los líderes sociales y víctimas del conflicto.

“Aspirar a que en conjunto el Estado y las instituciones podamos contribuir a que cese este accionar que está cobrando vidas y que está sobre todo afectando de manera seria la posibilidad real que este país alcance la paz”, señaló.

Publicidad

Según la Fiscalía, en cuanto al asesinato de líderes, los denominadores comunes son la reclamación de tierras, la sustitución de cultivos y el narcotráfico.