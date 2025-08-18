Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Más vale que tenga pruebas”: Mac Master a Petro tras señalamientos de conspirar por golpe de Estado

“Más vale que tenga pruebas”: Mac Master a Petro tras señalamientos de conspirar por golpe de Estado

A través de sus redes sociales, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, respondió a los cuestionamientos del presidente Petro, quien supone la participación del empresario en conspirar contra el Gobierno Nacional.

Bruce Mac Master y Gustavo Petro.
Bruce Mac Master y Gustavo Petro.
Foto: Presidencia / Facebook
Por: Juan Esteban Castañeda
|
Actualizado: agosto 18, 2025 04:54 p. m.

En medio de las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, el empresario le pidió al jefe de Estado que presente pruebas concretas si tiene razones para vincularlo con algún delito. Esta respuesta se da luego de que el mandatario cuestionara a Mac Master porque su nombre aparece en unas grabaciones del excanciller Álvaro Leyva, a quien el presidente acusa de conspirar para un golpe de Estado.

“Si va a seguir acusándome de un delito, más vale que tenga usted razones de fondo para hacerlo y pruebas concretas, porque de lo contrario tendremos que dirimirlo en la justicia y, quizás, no solo en la nacional, sino también frente a organismos internacionales que protejan todos los derechos que usted viola cuando asume sus persecuciones antidemocráticas, usando su posición de poder institucional para atacar y afectar la reputación de muchos, y ponernos en peligro”, escribió Mac Master en sus redes sociales.

Horas antes, el presidente Petro aseguró en redes sociales que el máximo representante de la ANDI no había aclarado por qué era mencionado en las grabaciones de Leyva. “¿Se atrevió a colaborar en un golpe de Estado? La Fiscalía debería aclararnos ese intento de sedición”, cuestionó el mandatario en la misma red social.

Este pronunciamiento de Petro se dio justo tras el Congreso de la ANDI, celebrado en Cartagena del 13 al 15 de agosto, que reunió a empresarios de distintos sectores y al que no fue invitado el jefe de Estado. “Y llegaba a mi oficina Bruce Mac Master a decir que quería un acuerdo nacional. Solo quieren gente que se arrodille y se ponga ella misma las cadenas. La ANDI rompe la Constitución al no permitir una organización democrática”, afirmó el mandatario el pasado 14 de agosto.

