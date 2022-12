Matthew se aleja de costa Caribe de Colombia dejando daños menores

El huracán Matthew se alejó este sábado de la costa Caribe de Colombia tras debilitarse a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, de 1 a 5, dejando daños menores y la persistencia de lluvias y tormentas en todo el país, informaron las autoridades.



"La afectación fue menor de lo que se esperaba pese a la categoría (5 de potente huracán) con la que llegó al país", señaló Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).



"No tenemos que lamentar pérdidas de vidas humanas, personas desaparecidas, heridos", declaró a periodistas, destacando que un muerto reportado la víspera no falleció debido al huracán. Un total de 27 viviendas sufrieron daños menores.



"La tendencia es a la normalidad", agregó, enfatizando que estarán dadas las condiciones para un normal desarrollo del plebiscito el domingo, cuando Colombia votará sobre un histórico acuerdo de paz con la guerrilla FARC.



Pese a que Matthew estaba la mañana de este sábado a una distancia superior a los 240 km de la península de La Guajira, con rumbo a Jamaica, las autoridades colombianas mantenían la alerta para toda la región del Caribe, "pero se baja de roja a amarilla".



"Las lluvias, vientos y fuerte oleaje persistirán durante las próximas 36 horas, sintiéndose en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y Bolívar. Asimismo, y dadas las condiciones de tiempo las lluvias y tormentas eléctricas también se presentarán sobre amplios sectores de la región Pacífica y Andina y en algunas zonas del piedemonte llanero", apuntó el UNGRD en un comunicado.



Márquez destacó, sin embargo, "el buen recuerdo" que deja Matthew en la región, al recargar las cuencas de los ríos que estaban muy bajos por una prolongada sequía.



"Hace más de cinco años no llovía en la zona y eso solo trae beneficio para la comunidad", dijo el gobernador encargado de La Guajira, Jorge Enrique Vélez, citado en el texto.



Se espera que Matthew se fortalezca en su trayectoria hacia el norte por el Caribe, afectando Jamaica, Haití y Cuba en las próximas horas y días.