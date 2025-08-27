Máximo cabecilla de ‘Carlos Patiño’ busca preacuerdo con Fiscalía: así quedó estructura tras entrega

La entrega a las autoridades de Anderson Andrey Vargas Suns, alias Kevin, cabecilla de la estructura ‘Carlos Patiño’ al servicio de las disidencias de las Farc, ha generado un reacomodo dentro de esta estructura armada que opera en el Cauca bajo las órdenes de alias ‘Iván Mordisco’. El jefe guerrillero se acogió a un preacuerdo con la Fiscalía, lo que representa un debilitamiento en el nivel de mando medio del grupo.

De acuerdo con el organigrama de inteligencia, alias ‘Kevin’ figuraba como cabecilla con control directo sobre una de las compañías más activas del frente. Su salida deja en manos de otros mandos, como alias ‘Giovani’ y alias ‘Farley’, la responsabilidad de sostener el control delictivo en la zona. Sin embargo, el golpe afecta la cohesión de la estructura, compuesta por al menos 372 integrantes en armas y 44 en redes de apoyo, según reportes oficiales.

Alias Kevin

En la línea de mando también se destacan figuras como alias ‘Kike’, cuarto cabecilla encargado de finanzas, y alias ‘Jaison Cardona’, tercer cabecilla del frente, quienes ahora asumen mayor relevancia en la estrategia de supervivencia de esta facción. Además, en el componente político permanecen Alexander Farfán alias ‘Gafas’ y Brayan Delgado, alias ‘Giovani’, responsables de los enlaces con comunidades y del discurso ideológico que acompaña las operaciones armadas.

La salida de ‘Kevin’ marca un precedente en las desmovilizaciones parciales de mandos en el Cauca y abre la posibilidad de que otros cabecillas medios opten por entregarse ante la presión de las operaciones militares. Según fuentes de Inteligencia, el debilitamiento de las compañías que lideraba podría facilitar el avance del Ejército y la Policía en zonas estratégicas del sur del país.

Entre los cabecillas que figuran en el organigrama de la ‘Carlos Patiño’ también están alias ‘Zamora’, alias ‘Edwuard’, alias ‘Paciencia’ y alias ‘Chiqui’.