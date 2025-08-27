Alias ‘Kevin’, cabecilla de la disidencia Carlos Patiño, se entregó a las autoridades en Cauca

Anderson Andrey Vargas, conocido con el alias de ‘Kevin’, principal cabecilla del grupo criminal Carlos Patiño, se entregó de manera voluntaria a las autoridades en el departamento del Cauca. La noticia fue confirmada por el presidente Gustavo Petro, quien destacó que este resultado se logró gracias a la presión ejercida por la Operación Perseo en el Cañón del Micay, una de las zonas más afectadas por la violencia en el país.

Alias ‘Kevin’ era considerado un objetivo de alto valor por parte de las autoridades. Con una trayectoria de más de 16 años en estructuras armadas ilegales, sobre él pesaba una recompensa de hasta $1.641 millones. La entrega se produjo en el corregimiento de El Estrecho, municipio de El Bordo, Cauca, y estuvo acompañada de la incautación de un fusil Tavor.

Según un reporte de la Sección de Policía Judicial del CTI Cauca, tras su captura, el cabecilla fue trasladado a Bogotá, donde avanzan los procesos de judicialización en su contra.

Alias Kevin

Un prontuario de violencia en el Cauca

Las autoridades detallaron que alias ‘Kevin’ fue responsable de múltiples ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en lo corrido del año 2025. Su prontuario refleja la capacidad ofensiva del grupo Carlos Patiño en la región:

8 de enero: Hostigamiento con fusiles a unidades del Ejército en Balboa.

Hostigamiento con fusiles a unidades del Ejército en Balboa. 15 y 18 de enero: Ataques con drones cargados de explosivos en El Plateado, Argelia, que dejaron a un soldado herido.

Ataques con drones cargados de explosivos en El Plateado, Argelia, que dejaron a un soldado herido. 22 de enero: Activación de artefactos explosivos improvisados (AEI) contra tropas del Ejército y la Policía en El Plateado.

Activación de artefactos explosivos improvisados (AEI) contra tropas del Ejército y la Policía en El Plateado. 28 de enero: Atentado con AEI contra tropas en el barrio 7 de Agosto, El Plateado.

Atentado con AEI contra tropas en el barrio 7 de Agosto, El Plateado. 9 de febrero: Lanzamiento de tres AEI con drones contra unidades militares en El Plateado.

Lanzamiento de tres AEI con drones contra unidades militares en El Plateado. 6 de marzo: Promoción de una asonada, utilizando a civiles para enfrentar a la Fuerza Pública.

Este historial lo convirtió en uno de los cabecillas más perseguidos en el departamento.

Un golpe estratégico para la seguridad del Gobierno

El presidente Gustavo Petro aseguró que la entrega de alias ‘Kevin’ representa un avance significativo en la estrategia de seguridad implementada en el sur del Cauca. La Operación Perseo, que ha venido desarrollándose en el Cañón del Micay, ha tenido como objetivo debilitar la presencia de grupos armados ilegales y recuperar el control de esta zona estratégica.