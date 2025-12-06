En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Mayor del Ejército de Colombia fue detenido en Venezuela al cruzar la frontera

Mayor del Ejército de Colombia fue detenido en Venezuela al cruzar la frontera

El uniformado, adscrito a la Unidad contra Amenazas del Narcotráfico, estaba de permiso cuando cruzó con su familia el puente internacional Francisco de Paula Santander.

Publicidad

Publicidad

Publicidad