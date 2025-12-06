Mayor del Ejército de Colombia fue detenido en Venezuela al cruzar la frontera

Este sábado 6 de diciembre fue detenido el mayor del Ejército de Colombia, Miguel Ángel Acosta Romero, en territorio venezolano. El oficial, adscrito a la Unidad contra Amenazas del Narcotráfico, cruzó el puente internacional Francisco de Paula Santander, uno de los pasos oficiales que comunica al departamento de Norte de Santander con el estado de Táchira, donde fue detenido.

No hay precisión sobre las causas de la captura, sin embargo, ha trascendido que estaría en poder de las autoridades venezolanas.

Acosta Romero estaba de permiso personal y posteriormente fue abordado por autoridades del vecino país, sin razón aparente o detallada hasta el momento.

No se ha entregado una versión oficial que explique los motivos del procedimiento ni se conoce con certeza el lugar donde se encuentra el militar. Trascendió que las autoridades colombianas han iniciado acercamientos para tener información y gestionar su liberación.



El caso mantiene la atención de los habitantes de la frontera colombovenezolana, mientras se espera un pronunciamiento que permita esclarecer los hechos.

En desarrollo…