“Me enteré por prensa”: excanciller Londoño rechaza inclusión en carta de Marta L. Ramírez a EE. UU.

El excanciller Julio Londoño Paredes desmintió haber autorizado el uso de su nombre en una carta firmada supuestamente por 13 excancilleres y dirigida al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, afirmó que no fue consultado ni informado sobre el contenido del documento, que critica la postura del presidente Gustavo Petro frente a la relación bilateral con Estados Unidos.

“Jamás me llamaron, jamás me consultaron y además yo no suscribo ese tipo de comunicaciones colectivas”, declaró. Londoño aseguró que se enteró de la existencia de la carta “porque la vi en el periódico”, y que, tras conocer que su nombre aparecía entre los firmantes, envió un mensaje a Marta Lucía Ramírez —exministra de Relaciones Exteriores y autora del texto— para manifestar su “sorpresa” y solicitar que fuera retirado del listado.

“No conozco el texto de la carta porque no leo lo que me disgusta”, añadió el diplomático, quien reiteró que no considera adecuado el uso de ese tipo de mecanismos para fijar posiciones sobre política exterior.

Londoño también cuestionó el rumbo que ha tomado la diplomacia colombiana, criticando lo que llamó “diplomacia de micrófono” y los mensajes improvisados en redes sociales: “Para eso están los ministerios de Relaciones Exteriores y las embajadas”.

Minutos después de la entrevista, Marta Lucía Ramírez emitió un comunicado explicando que “el documento fue compartido de manera preliminar en chats privados y a título personal con algunos de los posibles firmantes”, y que su circulación anticipada “generó confusiones que lamentó”.