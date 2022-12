Medimás sabía que tenía que adecuar clínicas para mejorar servicio: liquidadora

La agente especial liquidadora de Saludcoop EPS, Ángela María Echeverri, explicó en BLU Radio los efectos de la terminación del contrato de Medimás luego de la revocatoria de la venta de Cafesalud EPS.



“No es revocatoria de la venta sino terminación del contrato de venta por incumplimiento, no solo de las cuotas dinerarias sino de la prestación del servicio, de las dos cosas”, aclaró Echeverri.



La decisión, de acuerdo con la Procuraduría, está condicionada a que la Supersalud garantice el aseguramiento y continuidad de la atención a los más de 4 millones de afiliados.



“No pueden decir que no estaban advertidos porque hasta este lunes s les dijo: ‘mire no podemos seguir con este contrato en esas condiciones, no pagan, no prestan el servicio’. Conocían los requerimientos de la Procuraduría y otros organismos de control”, agregó.

Vea también: Medimás seguirá atendiendo a los usuarios: accionista de la EPS



“En este momento, ellos siguen siendo dueños de Medimás. Por eso les solicitamos la terminación del contrato, para que haya una restitución o una solución diferente”, declaró Echeverri.



“¿Qué es lo que les estamos diciendo? Mire, si usted no puede pagar ni puede operar las clínics ni puede operar el servicio, lo lógico es que la deba restituir”, sostuvo la agente liquidadora.



De acuerdo con Echeverri, los directivos sabían perfectamente lo que sucedía con la entidad.



“Ellos no pueden decir que traen el caos, ellos sabían que en la prestación del servicio empezaban cero kilómetros. Ellos no cogieron ningún contrato viejo de los que tenía Cafesalud. Ellos dijeron con cuáles me quedo y con cuáles no”, declaró.



“Entonces usted, con una EPS que empieza de cero a recibir 440.000 millones de pesos al mes, ¿cómo va a decir que no va a tener plata para prestar el servicio?”, cuestionó.



Escuche completa esta entrevista:

Publicidad