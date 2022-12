Medimás seguirá atendiendo a los usuarios: accionista de la EPS

La Procuraduría General de la Nación informó este miércoles que la venta de Cafesalud a Medimás quedó revocada por petición de la agente liquidadora de Saludcoop.



La liquidadora de Saludcoop y la junta directiva de Cafesalud acogieron la petición del procurador general de revocar la venta y terminar del contrato que trasladó las acciones al consorcio Prestasalud y de los contratos de arrendamiento de las clínicas a través de las cuales Esimed opera como red Medimás EPS.



La crisis en la prestación de servicios de salud, las múltiples quejas de los pacientes y el incumplimiento de los accionistas precipitó esta decisión, que hoy tiene en vilo al sector salud del país.



Al respecto, Jorge Gómez, presidente de la Sociedad de Cirugía en Bogotá y uno de los accionistas de Medimás, señaló en Mañanas BLU que recibieron esta decisión con “gran preocupación y sorpresa”, porque en la misma “no participó ni la Superintendencia de Salud ni el Ministerio de Salud”.

Vea también: Decisión de revocar venta de Cafesalud es una toma hostil: Medimás



Precisó, además, que la EPS seguirá atendiendo a los usuarios, pues, según indicó, es el principal objetivo de Medimás y, por ello, "velarán por no desamparar" a los más de 4 millones de pacientes en todo el territorio nacional.



“Esto (la revocación de la venta) genera desconfianza, inquietudes y zozobra en este proceso, frente a una compañía que lo único que ha venido haciendo es darle la vuelta y mejorar todos los indicadores de atención para los 4.200.000 afiliados que tiene”, indicó.



“Quiero enviar un mensaje de tranquilidad a todos los familiares y usuarios de Medimás, que es nuestra principal preocupación. Quiero transmitirles que, por parte de los socios y de las más de 196 IPS con que contamos en 25 departamentos, la voluntad es seguir prestando los servicios con calidad y oportunidad en las mejores condiciones”, agregó.



“Medimás tiene que garantizar la prestación de los servicios en todo el país y es lo que se viene haciendo. En el caso nuestro, tanto en el hospital de San José como en el hospital Infantil, seguiremos atendiendo normalmente a los afiliados (…) No vamos a repartir los usuarios, eso es falso”, apuntó el accionista de la EPS.



Asimismo, precisó que no es cierto que hayan recibido una EPS cero kilómetros y que eso se evidencia en los hallazgos de la Contraloría y la Superintendencia, que dan cuenta de “toda la represa que traía Cafesalud”.



“El 1 de agosto recibimos una operación de Cafesalud que reportaba más de 70.000 tutelas y 23.000 desacatos. Nosotros recibimos una operación absolutamente caótica e imposible de manejar”, argumentó.



Cierre de las clínicas



Calificó como una “imprecisión” que se diga que cerraron 8 clínicas de 19 en todo el país, pues, manifestó, ellos no tomaron esa decisión que afectó a cientos de miles de pacientes.



“Nosotros no cerramos las clínicas, las clínicas nos la cierran los entes de vigilancia y control de las secretarías de salud. Y por una simple razón: en 6 años el propietario de las clínicas no le metió un solo peso”, dijo.



Escuche la entrevista completa en el audio:

Publicidad