Mi vida está en peligro: joven desesperada pide ayuda tras amenazas de muerte de su expareja

Todo un drama vive Laura Contreras, una joven que acudió desesperada a las autoridades pidiendo ayuda por las constantes amenazas de muerte que le ha hecho Alejandro Rodríguez Anacona, su expareja.

Afirma que varias veces el hombre la ha insultado, perseguido y maltratado porque ella decidió terminar con la relación.

Un informe realizado por Noticias Caracol mostró algunas de las pruebas que tiene la joven y con las que pide que le ayude, pues teme por su vida.

A través de mensajes de texto el hombre la ha intimidado de manera constante y ha insinuado que “deberá pagar lo que le hace”.

“Yo me vengo de usted porque me vengo, no me importa pagar lo que sea. Eso, quería una excusa para poder sacar todo esto que tengo reprimido y si tengo que estar en una cárcel, escondido o muerto me vale, pero antes usted me paga todo lo que me hace”, dice el mensaje.

“Y si piensa que lo que le está pasando es poquito, siga. No sabe de lo que soy capaz. Si yo no soy feliz, usted menos, se lo juro”, puntualiza el texto intimidatorio.

El mismo informe realizado por Noticias Caracol muestra cómo esta persona le ha roto los vidrios de la casa y hasta una motocicleta que se encontraba frente la vivienda. Varias veces ha intentado agredirla cuando está sola y todo porque ella ya no quiere continuar la relación con él.

Lo que estoy solicitando de manera prioritaria es acompañamiento de manera legal, jurídico y psicosocial, ya que conozco los alcances de este tipo. Mi vida, la vida de mi familia y mis allegados están en peligro declaró Laura Contreras sobre las amenazas de su expareja.

Además, la joven precisó que es frecuente que el hombre llegue a otros lugares donde se encuentra Laura para hacer escándalo e intimidarla.

“Yo me hago llevar. En serio, yo me hago llevar, pero no me voy a quedar con esa, se lo juro por el bien sagrado. Acá me voy a quedar gran hijue***, acá me voy a quedar", dijo el hombre en un video grabado por Laura.

Afirma el periodista que hizo el informe en Noticias Caracol que buscó sin éxito a José Alejandro Rodríguez para conocer su versión de los hechos.

Por su parte, Laura explicó que pidió protección en la Inspección de Policía de Soacha y allí la remitieron a la Fiscalía, que ya se encontraba cerrada cuando llegó el pasado viernes por la tarde.

Angustiada, puso el denuncio en la página de las Fiscalía, pero, según ella, mientras los trámites avanzan, en cualquier momento puede ser víctima de un homicidio.

Conozca las líneas de atención de violencia contra la mujer

Si usted es testigo de algún hecho relacionado con violencia contra las mujeres o la población infantil, comuníquese con estas líneas:

Línea 155 de la Policía Nacional de orientación a mujeres víctimas de violencia. Página web: https://caivirtual.policia.gov.co/

Línea de emergencia 123

Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137. WhatsApp: 3007551846. Correo electrónico: lpurpura@sdmujer.gov.co

Además de la Línea 122 para interponer denuncias ante la Fiscalía General de la Nación

Vea el informe completo aquí:

Escuche el podcast 'Sin Tabú':