Mientras bomberos atienden fenómeno de El Niño e incendios, enfrentan profunda crisis financiera

En un contexto donde los incendios forestales están en aumento en Colombia y el fenómeno de El Niño hace estragos en el país, los bomberos se encuentran ante una crítica situación para enfrentar estos retos. Hoy ese grupo de emergencias no tienen recursos suficientes para poder operar por lo que piden más apoyo de los gobernadores, alcaldes y al Gobierno nacional.

En entrevista con Blu Radio, el capitán Arbey Hernan Trujillo, director de Bomberos en Colombia retrató la radiografía de esa institución que trabaja sin descanso.

"La situación de los bomberos en el país es compleja. A pesar del compromiso de muchos bomberos, la precaria situación de la financiación y la falta de contratación con los municipios hacen que nuestro trabajo sea más difícil. En muchos casos, seguimos siendo voluntarios, con la mejor actitud y voluntad para enfrentar emergencias", expresó el capitán.

El actual director de los bomberos quiere llevar a cabo una reforma completa al funcionamiento de la entidad. Hoy en día, existen 847 cuerpos de bomberos en todo el país, pero hay municipios que aún no han establecido sus propios cuerpos de bomberos, generando una brecha en la capacidad de respuesta ante emergencias.

"Estamos trabajando en una reforma para prohibir que los municipios contraten con otros municipios que ya tienen cuerpos de bomberos. Esta práctica limita nuestra capacidad y no es sostenible a largo plazo", destacó.

En muchas ocasiones los contratos impiden que los cuerpos de bomberos puedan atender las emergencias de manera oportuna.

“Por ejemplo, en Boyacá hay un cuerpo de bomberos que tiene varios municipios contratados y yo creo que no tienen ni la capacidad de respuesta para atender al municipio de él. Ahorita que se presenta esta cantidad de incendios, ese cuerpo de bomberos no va a tener capacidad ni para él ni para atender los tres municipios que contratan y lo hacen por unas sumas irrisorias 6 o 7 millones de pesos que eso no le alcanza ni para pagar el recibo de la energía”, comentó el director de Bomberos.

A la falta de recursos de las alcaldías o gobernaciones, el capitán dice que se le suma la falta de apoyo financiero por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

"A pesar de que estas entidades recaudan dinero a través de la sobretasa ambiental, rara vez destinan recursos a los bomberos. Necesitamos un mayor reconocimiento y apoyo financiero de estas instituciones para hacer frente a la creciente amenaza de los incendios forestales", enfatizó.

El presupuesto asignado a la dirección de bomberos para este año es de 62.000 millones de pesos, de los cuales $20.000 se destinan al funcionamiento.

El capitán instó a los alcaldes y gobernadores a comprometerse con la creación y fortalecimiento de los cuerpos de bomberos en cada municipio, creando una sobretasa bomberil, a través del tránsito, de la empresa de servicios públicos o a través del predial.

"Necesitamos el apoyo y la voluntad de ambas partes para hacer frente a los desafíos presentes y futuros", agregó.

Quienes siempre atienden las emergencias en el país, hoy trabajan literalmente con las uñas por cuenta de la falta de recursos que se les tiene destinados, muchos de ellos están esperando que los alcaldes y gobernadores dispongan de los recursos para su operación.

“Arrancando en enero, febrero, marzo, es un problema con las alcaldías para los bomberos porque las alcaldías han inventado que tienen que hacer un contrato público o un convenio. En este momento, se puede decir que todos no están recibiendo sobretasa aún. Van recibiendo sobretasa por ahí en marzo (…) los bomberos del país, de enero a marzo, están chupando en una varilla. (…) A nosotros nos ponen mil problemas y si de pronto el cuerpo de bomberos o el comandante no estuvo en la campaña del alcalde que ganó, peor, porque lo llevan hasta septiembre, octubre, para entregarle los recursos. Es muy lamentable eso” indicó.

