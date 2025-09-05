Mientras minminas busca traer gas de Venezuela, Supersociedades saca a Pdvsa de reorganización

Mientras el ministro de Minas, Edwin Palma, insiste en que Colombia comprará gas a Venezuela este mismo año a pesar de los obstáculos, el Gobierno colombiano le dio el ‘alta’ a la sucursal de Pdvsa en Colombia lo que le da vía libre para normalizar todas sus relaciones comerciales en el país.

La decisión de la Superindentendencia de Sociedades, del pasado 2 de septiembre, da por terminado el proceso de reorganización empresarial lo que implica que la compañía ya no tiene restricciones para comprar y vender sus activos en el país, para conseguir nuevos socios o para embarcarse en nuevos negocios.

“...entiende este Despacho que la sociedad en concurso cumplió con el pago total de las obligaciones pactadas en el acuerdo de reorganización”, señala el auto en el que se tomó la decisión.

La compañía estaba en reorganización en parte como consecuencia de la parálisis de sus actividades por cuenta de las sanciones de la OFAC a Venezuela y de la imposibilidad de ejercer sus negocios con normalidad.

Las deudas de Pdvsa se pagaron principalmente gracias a plata de Ecopetrol, pues pagó a la compañía unos 15.000 millones de pesos de cuentas pendientes de los acuerdos de mantenimiento y preservación del gasoducto trasnacional Antonio Ricaurte.

Mientras tanto el plan de negocios con el que la compañía justificó a la Superintendencia de Sociedades que es una empresa viable y no debía liquidarse es la reactivación del gasoducto y la venta de gas a Colombia, algo en lo que el Gobierno está cada vez más interesado.



Tenemos que superar cualquier barrera: minminas defiende importación de gas desde Venezuela

"No tiene ningún sentido desde el punto de vista lógico que en Venezuela quemen gas, boten el gas y nosotros necesitándolo. Entonces tenemos que superar cualquier barrera”, dijo el ministro de Minas, Edwin Palma.

El jefe de esta cartera asegura que esta movida se puede dar incluso sin que Ecopetrol esté en el negocio, aunque no dio mayores detalles de cuál podría ser la figura para lograrlo.

Para el Gobierno existen obstáculos técnicos y están trabajando por superarlos.

Actualmente Colombia importa el 17 % del gas que consume y a menos que logre poner en operación el mega proyecto Sirius en 2029 tendrá que importar más del 50 % de su consumo total.



¿Qué impide que Colombia le compre gas a Venezuela?

En primer lugar las sanciones de la OFAC impiden a Ecopetrol firmar cualquier clase de negocio con el Gobierno Venezolano en general y con Pdvsa en particular. Hay quienes creen que se puede obtener un permiso especial de la OFAC para realizar el negocio de la importación; sin embargo, con la diplomacia estadounidense llamando abiertamente dictador, narcoterrorista y prófugo a Nicolás Maduro, es difícil creer que el Gobierno norteamericano conceda ese tipo de licencia.

En segundo lugar, el gasoducto Antonio Ricaurte dejó de utilizarse hace una década y requiere labores de mantenimiento y puesta a punto, en especial en el tramo colombiano.

En tercer lugar no es seguro que Venezuela pueda proveer la totalidad del gas que necesita Colombia debido a restricciones de su sistema interno de transporte de gas.