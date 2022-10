Miley Cyrus protagonizará la serie realizada por Woody Allen para Amazon

El sitio especializado en entretenimiento Deadline aseguró que la polifacética artista, de 23 años, coprotagonizará el programa junto al propio cineasta y la actriz Elaine May (Lea también: Spotify tendrá video en sus aplicaciones móviles ).

"Allen ya ha escogido el elenco de los seis episodios de media hora, ambientados en los años 1960", señaló la publicación.

Hace justo un año, Amazon anunció haber encargado al director, de 80 años, que escribiera y dirigiera una serie de capítulos de 30 minutos, en un paso decisivo para mantener al alcance a su principal competidor, Netflix.

El programa sigue llamándose "Proyecto sin título de Woody Allen" y su fecha de estreno es todavía una incógnita, pero el servicio de videos en "streaming" dijo que estará disponible este 2016 (Lea también: Nuevos episodios de X-Files reciben comentarios mixtos de crítica especializada ).

Amazon tampoco especificó si colgará en su sitio todos los capítulos de golpe, como suele hacer con "Transparent" y "Mozart in the Jungle", ambas ganadoras de sendos Globos de Oro a Mejor comedia. Deadline avanzó sin embargo que el rodaje comenzará en marzo.

"No sé cómo me metí en esto. No se me ocurre nada y no sé ni por dónde empezar", manifestó Allen hace un año. "Me parece que Roy Price (el jefe de Amazon Studios) se arrepentirá de esto".