“Militares no intervinieron pese a estar a cuatro metros del sitio”: patrullero liberado en Caquetá

El patrullero Albeiro Carvajal, uno de los policías secuestrados por la guardia campesina en San Vicente del Caguán la semana pasada , habló en Mañanas Blu sobre las angustiantes horas en las que estuvo retenido dijo que tuvo que soportar una serie de improperios por parte de sus secuestradores.

"Cuando estábamos bajo el poder de ellos tocaba hacer todo lo que dijeran. Nos decían cerdos, nos gritaban arengas, nos decían que no merecíamos vivir y que nos iban a matar. Muchos de ellos estaban enfurecidos. Había otras personas que intercedían por nosotros, pero tocaba llevarlos con calma. Muchas veces nos tocó hacernos los dormidos", afirmó Carvajal.

Asimismo, el patrullero indicó que cerca de donde se encontraban había una base militar, a solo pocos metros. Hasta ese lugar intentaron llegar, pero no lo lograron y tampoco recibieron apoyo de los militares que allí estaban.

"Los militares no intervinieron, pese a estar a cuatro metros del sitio. Ellos estaban ahí, pero no intervinieron en nada, había mucha multitud. Yo supongo que ellos tendrían una orden de que no podían abrir fuego con personas aparentemente desarmadas", manifestó el patrullero.

El patrullero Albeiro, pese a que sus secuestradores se identificaron como guardia campesina, desmintió que campesinos hicieran parte del grupo que los mantuvo retenidos y que asesinaron a un subcomandante.

"Los campesinos no matan, no secuestran y no le piden nada al Gobierno, sino que le da al pueblo sin necesidad de estar secuestrando personas. Nosotros siempre estuvimos dispuestos al diálogo", enfatizó.

