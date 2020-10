MinDefensa cumplió orden de pedir perdón por excesos de fuerza pública: Tribunal Superior de Bogotá

El Tribunal Superior de Bogotá estableció que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo , cumplió con la orden de la Corte Suprema de perdón por los excesos de la Fuerza Pública en las manifestaciones de noviembre de 2019.

En un documento de 8 páginas, la magistrada ponente, Hilda González, describe como el jefe de cartera respondió a su requerimiento.

El día 07 de octubre de 2020, en su intervención pública en las instalaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República a partir de las 8:00 pm, conforme consta a las diez (10) horas, cuarenta y seis (46) minutos, de la grabación del canal oficial de YouTube de la Cámara de Representantes y con transmisión televisiva pública y en directo a nivel nacional dice

En este lugar, se emitió la siguiente manifestación: “Con el propósito de que no quede duda alguna de mi sujeción estricta a la Constitución y la Ley, así como a mi genuina intención de pedir perdón, me permito reiterar que, en cumplimiento de la Sentencia de tutela Radicación 11001-2203- 000-2019- 02527-02, de fecha 22 de septiembre de 2020, y auto proferido por el Tribunal de Bogotá Sala Civil de hoy, 7 de octubre de 2020 y comunicado al Ministerio de Defensa Nacional a las 6:44 p.m., me permito reiterar que presento disculpas por los excesos de la Fuerza Pública, en especial aquellos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD-, durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019”.

De esta manera, el ministro acató, por otro lado, con la petición que indicaba que las disculpas públicas debían difundirse por radio, televisión y redes sociales, según el tribunal.