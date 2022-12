MinEducación denuncia amenazas de la Procuraduría en medio de crisis por PAE

William Mendieta, secretario general del Ministerio de Educación, denunció amenazas de retaliaciones por parte de la Procuraduría, en medio de la crisis por el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

“Mientras se adelantaba la reunión y afuera estaba la doctora Ilva (Miryam Hoyos), su asesor, el señor Héctor Silva, solicitó hablar conmigo. Me dijo que las cosas se nos iban a voltear para mal en la Procuraduría”, expresó.

Agregó que después de esto se inició la reunión con procuradora delegada para la Infancia y Adolescencia.

“Yo ingreso con la única intención de poner en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y de la doctora Ilva Miryam la amenaza por parte de este funcionario y la ministra solicita que ese funcionario no puede participar en la reunión”, expresó.

De otro lado, Hoyos sostiene que por instrucciones directas de la ministra Parody no la dejaron ingresar a la reunión, hecho que informó de inmediato al procurador general, Alejandro Ordóñez.

La procuradora, quien fue invitada por el director de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta, aseguró en Mañanas BLU que desde que llegó a las instalaciones del Ministerio de Educación se sintió agredida y maltratada.

La funcionaria asegura que cuando pudo ingresar a la reunión, luego de esperar en un sillón, Parody le indicó que su función (la de Ilva Miriam Hoyos), no era “ni coadministrar ni congestionar”, esto en referencia a la presencia de la delegada del ministerio público en este escenario.

“Le expresé a la ministra que esto era un veto a las funciones de la Procuraduría, que no tenía ni contra ella ni contra el viceministro ningún tema de carácter personal, empezó a gritarme que ella invitaba a su despacho a quien quisiera, que si quería que me nombrara ministra para ejercer, que no podía estar inmiscuyéndome”, dijo.