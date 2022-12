MinEducación nos dio un programa de alimentación desfinanciado: gobernadores

“Nos dieron un programa desfinanciado, porque no nos habían dejado vigencias futuras. Queremos hacer una mesa de concertación con la ministra de Educación y el ministro de Hacienda para lograr concertar cómo se va a manejar el Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, enfatizó.



En ese sentido, hizo un llamado a que el Gobierno vuelva a dar el dinero que antes destinaba para la alimentación escolar. (Lea también: Gobernadores responden a críticas de MinEducación por programa de alimentación )



“No podemos decir que hoy le vamos a dar a todos, pero que por lo menos se conserve en la misma población a la cual se le estaba dando alimentación”, dijo Toro.



La gobernadora del Valle del Cauca hizo un llamado a lograr un acuerdo con el Gobierno nacional para hacer una política pública real sobre lo que es la alimentación de los niños y aseguró que el problema de contratación, en el que en varios casos resulta desacertado, también es responsabilidad del Ministerio. (Lea también: Las preguntas sin resolver sobre programas de alimentación escolar )



“En 2015 los contratos los hizo el Ministerio de Educación, este año los gobernadores tuvimos que hacer convenios o urgencia manifiesta para empezar a operar con los mismos con los que operaba el año pasado el Ministerio, entonces si eran tan malos, por qué habían contratado con ellos”, cuestionó Dilian Francisca.



Entre tanto, el gobernador del departamento de Bolívar, Dumek José Turbay, coincidió con su homóloga vallecaucana por la desfinanciación del PAE.



“Es un programa desfinanciado, no tiene la posibilidad de tener universalidad con los niños más pobres, y segundo una actitud del Ministerio en hacer unos señalamientos frente al mal manejo del programa que hace muy difícil la operación teniendo en cuenta que ninguna de esas empresas que ha sido señaladas de estar inhabilitada”, explicó Turbay.



El gobernador aceptó que actualmente no cuentan con la infraestructura para poder manejar el programa de alimentación, por lo que lo mejor sería que el Ministerio de Educación volviera a operarlo. (Lea también: Defensoría no acepta devolver dinero de alimentación escolar a Gobierno )



“Hasta el 31 de diciembre de 2015, el Ministerio operó algunos departamentos del país y contrató directamente. En varios casos solo hasta este año los recursos fueron trasladados para que nosotros asumamos la responsabilidad de la contratación”, comentó.