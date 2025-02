Minhacienda analiza el momento para ir al Congreso con una reforma tribuaria

"Evaluaremos el momento político para ir al Congreso", eso es lo que está diciendo el ministro de Hacienda, Diego Guevara, frente a sus planes para una nueva reforma tributaria este año.

Aunque Guevara reconoce que antes de un mes no llegarían con un texto al Congreso de la República, sí tiene bien claro que esa es una de las posibilidades para este año y ya tiene claro lo que quiere hacer si esa reforma se presenta.

¿Qué traería la próxima reforma tribuaria del Gobierno Petro?

Según Guevara, el objetivo es recaudar 12 billones de pesos, de los cuales solo una parte entraría a financiar el 2025 y el resto estará en el 2026 y hacia adelante.

El grueso de los impuestos incluyen: IVA a las apuestas y juegos de azar en línea, impuesto de timbre para trámites notariales y un impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón. Además, se incluiría la propuesta de reducir el impuesto a la renta para las empresas, como se propuso el año pasado, y la habilitación para que el Gobierno pueda asumir el pago de la opción tarifaria, la deuda de congelamiento de precios de la energía durante la pandemia.

"Hay elementos de la ley de financiamiento que se pueden examinar, sobre todo insistir también en los puntos positivos, la reforma no era solo para meter impuestos, la reforma también es para cumplir con esa promesa que hicimos de bajar del 35 al 30 ese nivel de impuestos para pequeñas y medianas empresas, creo que insistiremos en ese punto, ese es un punto que no se le contó a los colombianos en la caída de la ley de financiamiento, no se le contó a los colombianos también una ley de amnistías y de procesos para facilitar el pago con la Dian , también hay elementos positivos que vale la pena retomar en esa posible reforma", aseguró el funcionario a la prensa.

El Gobierno no incluyó la aprobación de una reforma tributaria dentro de su plan de financiamiento para el año 2025. Sin embargo, el plan sí incluye un aumento de unos 55 billones en el recaudo de impuestos frente al 2024.