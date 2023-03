MinHacienda denuncia documentos falsos para financiar mega construcciones en Neiva y Villavieja

El Ministerio de Hacienda anunció que denunciará ante la Fiscalía los falsos documentos a través de los cuales, supuestamente, destinaba recursos para financiar megaconstrucciones en los municipios de Neiva y Villavieja, en Huila .

Como cuando llegó el embajador de la India hace más de 60 años, así celebraron en estos municipios del Huila que el Ministerio de Hacienda aseguraba los recursos para la construcción de la Avenida de Oriente en Neiva por $602.393 millones de pesos y para la construcción del Puente Vehicular sobre la Quebrada la Tatacoa en Villavieja por $9.956 millones de pesos, pero dichos documentos resultaron falsos.

Un vocero del Ministerio de Hacienda reveló que el documento no es auténtico: “El documento ni es de Hacienda, ni Hacienda expide esos certificados”, aseguró. Además, señaló que los certificados presentan inconsistencias en el nombre y número de cédula de la directora general del presupuesto público del ministerio, ya que el nombre de la funcionaria es Claudia Marcela Numa y su segundo apellido es Páez, no Valencia; mientras que el número de la cédula no es el real.

Por último, indicaron que desde la cartera denunciarán ante la Fiscalía General de la Nación el presunto delito de falsedad en documento público, entre otros, buscando que el ente investigador determine el o los responsables del hecho.

Tal y como sucedió en Neiva, el alcalde de Villavieja, Andrés Charry, por medio de su cuenta de Facebook, también había celebrado la supuesta aprobación de recursos y lo hizo en un video de más de 10 minutos publicado el 13 de febrero en la página de Facebook de la Alcaldía de Villavieja.

Del otro lado, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, en un comunicado de prensa de cuatro puntos, anunció que solicitó una cita formal con el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el próximo martes, para conocer más a fondo sobre el oficio 0348 firmado por la directora general de presupuesto público de dicha cartera, para verificar la veracidad de los recursos que allí se comprometen.

Además, aclara que este documento fue enviado a través de un mensaje de texto por correo electrónico al secretario de Infraestructura municipal, Amaury Flórez, y recordó que el proyecto de la Avenida del Oriente es una de las obras más ambiciosas que se han proyectado para Neiva, habiendo sido radicado ante el Gobierno Nacional desde 2020.

