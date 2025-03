Minhacienda ya está preparando aval fiscal para la reforma a la salud

Mientras algunas voces en el Congreso insisten en que no se discutirá la reforma a la salud mientras no exista un aval fiscal, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, aseguró que no hay prisa y legalmente el documento puede entregarse en cualquier momento del debate.

"Nosotros somos prudentes porque, a medida que avanza la discusión, surgen artículos, desaparecen otros. Eso nos lleva a ser prudentes con la expedición de cualquier concepto de impacto fiscal, pero es ley de la República para cualquier ley tener estos conceptos", señaló Guevara.

Los temores en torno a la sostenibilidad fiscal del sistema de salud propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro han sido el argumento central en contra de la reforma a la salud. Algunos críticos temen que se dispare el costo de operación del sistema sin que necesariamente se garantice una mejor calidad de atención a los usuarios.

Sin embargo, la reforma es una bandera del Gobierno, al punto que se presentó por segunda vez ante el Congreso, luego de una primera derrota.

"Nosotros estamos trabajando en la construcción de un aval. Es parte de la responsabilidad y la sostenibilidad de esta cartera", agregó.

Este martes 4 de marzo, la Cámara de Representantes tendrá la continuación de su segundo debate con los artículos más polémicos, incluyendo el rol que tendrá la Adres en el manejo de los recursos del sistema.