En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Ayala
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / MinInterior Benedetti denuncia que su celular estaría intervenido con el software pegasus

MinInterior Benedetti denuncia que su celular estaría intervenido con el software pegasus

El ministro del interior, Armando Benedetti, contrató un investigador privado que le entregó un reporte sobre su celular.

Publicidad

Publicidad

Publicidad