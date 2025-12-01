Benedetti dice que fallo del CNE contra campaña presidencial tiene varios errores y debe anularse

El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a cuestionar la sanción que el Consejo Nacional Electoral, CNE, emitió contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por irregularidades en el límite de topes de financiamiento.

Según el funcionario, el fallo habría sido adoptado con errores de procedimiento que podrían poner en duda su validez, especialmente por el voto virtual emitido por el magistrado Álvaro Hernán Prada mientras se encontraba fuera del país. Para Benedetti, esta situación iría en contra del reglamento interno del organismo.

El ministro también señaló que Prada habría registrado ausencias de entre ocho y once días en varias oportunidades, lo que, según él, constituiría “abandono del cargo” y un uso indebido de votaciones remotas.

“Lo que dice el decreto es que, cuando pasan tres días sin estar en el cargo, eso se llama abandono del cargo. Me ha dicho mucha gente que trabaja en el Consejo Nacional Electoral y cerca de él, que se ausenta por períodos de 8, 9 y 11, días con lo cual es un abandono del cargo. Al mismo tiempo que el día que se votó, él salió el veintiséis de noviembre fuera de las instalaciones, o por lo menos fuera de Bogotá, y votó de forma virtual. Y en el reglamento dice que para usted votar virtual debe entonces tener una motivación”, argumentó Benedetti.



Estas presuntas irregularidades podrían convertirse en el argumento central del Pacto Histórico para solicitar la nulidad del fallo, que hoy mantiene la tensión entre los partidos y figuras afines al Gobierno y los organismos de control.

Benedetti retomó además la tesis que ha planteado también el presidente Petro y es la crítica contra el abogado Majer Abushihab y quien cumplió el rol como conjuez del CNE para este caso, pues también ha sido defensor del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hoy opositor del Gobierno nacional.

La decisión del CNE, adoptada el 27 de noviembre de 2025, determinó que la campaña presidencial de Petro superó los topes legales de financiamiento en más de $5.300 millones La sanción recayó sobre los responsables financieros, como el exgerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, así como sobre los partidos que integraron la coalición.