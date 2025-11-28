Las irregularidades en la financiación por las que el CNE sancionó a la campaña Petro Presidente

El Consejo Nacional Electoral declaró responsables a los directivos y a los partidos y movimientos políticos que participaron en la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico, al comprobarse la violación de topes de ingresos y gastos, así como el ingreso de recursos provenientes de fuentes prohibidas en la campaña Petro presidente 2022.

La decisión se produjo luego de una investigación que comenzó el 2 de febrero de 2023 y estuvo paralizada por un conflicto de competencias que presentó el CNE contra la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, además de 8 recusaciones y 2 impedimentos que condujeron a la suspensión del proceso en total durante más de 280 días. Ese escenario habilitó al Consejo Electoral para adoptar una decisión de fondo, tras concluir que la caducidad únicamente se configuraría en mayo del año entrante.

Los directivos de la campaña Petro presidente sancionados por el CNE son Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, quien se desempeñó como gerente, así como la tesorera Lucy Aydee Mogollón y María Lucy Soto, auditora de la campaña.

Qué encontró el CNE: en la primera vuelta, la campaña Petro Presidente incurrió en irregularidades por $2.459 millones debido a la superación de topes y por $1.552 millones correspondientes a financiación con fuentes prohibidas, para un total de $4.000 millones de pesos. En la segunda vuelta, los hallazgos ascendieron a $583 millones por violación de topes y $556 millones por fuentes prohibidas, para un total de $1.140 millones lo que arroja un gran total de $5.152 millones ante lo cual, el Consejo Electoral impuso una multa de 5.900 millones de pesos.



La decisión detalla los hechos probados que configuraron violación de topes y financiación prohibida, en primera vuelta:



Aporte de FECODE por $500 millones, recursos que fueron canalizados a través del Movimiento Colombia Humana.

Giro del Polo Democrático por $500 millones, inicialmente reportado como un crédito, el cual fue posteriormente retirado de la contabilidad

Pagos a testigos electorales por $931 millones.

Publicidad por $356 millones, pautada en primera vuelta pero reportada irregularmente en la segunda.

Aportes de la campaña al Senado del Pacto Histórico por $202 millones, utilizados para actividades de control electoral en favor de la campaña presidencial, presuntamente a través de la empresa Ingenial Media

Aporte de la USO por $121 millones, invertidos en transporte, alimentación y logística para testigos electorales.

El presidente Gustavo Petro ha reiterado que el CNE no puede investigarlo. Foto de Gustavo Petro: AFP // CNE

Para la segunda vuelta, el Consejo Nacional Electoral identificó:



Gasto del evento del 19 de junio de 2022, de la celebración del triunfo de Gustavo Petro en el Movistar Arena por un valor de $165.405.960, sumas que habían sido reconocidas como reposición de votos.

Pagos a testigos electorales por $177 millones

Aporte de Colombia Humana por $530 millones, destinados a logística de testigos.

Aporte de la USO por $379 millones, utilizados en transporte, combustible y alimentación para testigos electorales.

Hay un elemento adicional y es que el CNE envió todos los elementos recaudados en la investigación a la Comisión de Acusación de la Cámara, para que sean tenidos en cuenta en el proceso contra el presidente Gustavo Petro por la violación de topes de su campaña, así como también compulsó copias a la Fiscalía para que adelante las investigaciones penales correspondientes contra el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.