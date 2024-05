Mininterior contraataca a Olmedo López: “Hay dudas por $90.000 millones en contrato de Caregato"

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se defiende en Mañanas Blu de las acusaciones de corrupción y apunta a irregularidades en contratos gestionados por Olmedo López.

En diálogos con Mañanas Blu, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, respondió a las acusaciones en su contra relacionadas con un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Velasco refutó las acusaciones de Olmedo López y reveló posibles irregularidades en contratos firmados por el exdirector de la UNGRD.

El contrato de Caregato y las dudas sobre $90.000 millones

El ministro del Interior mencionó en la entrevista el contrato de Caregato, cuyo valor asciende a $130.000 millones. Según Velasco, un estudio inicial de mercado indicó que la obra debería costar alrededor de $40.000 millones, por lo queda un margen de $90.000 millones sin justificación clara.

"Este señor lo contrató en $130.000 millones. Es decir, ¿se habría robado o al menos hay dudas sobre $90.000 millones del contrato de Caregato, responsabilidad de Olmedo López? Sí, señor", declaró el ministro.

Publicidad

Velasco aseguró tener pruebas suficientes para respaldar sus sospechas y solicitó a la Fiscalía que investigue a fondo estas irregularidades. Además, expresó dudas sobre la relación contractual de López con una funcionaria de la Alcaldía de Uribia y el padre de esta, quienes también estarían involucrados en contratos cuestionables.

“Yo tengo esas dudas y tengo cómo demostrar esas dudas. Y tengo dudas sobre su relación contractual, porque pues el otro tipo de relación, pues no me meteré con una funcionaria de la alcaldía de Uribia con la cual, por interpuestas personas, contrató miles de millones. No sólo con esa funcionaria, sino con el padre de esa funcionaria. Tengo dudas porque la contratación se centró en dos departamentos y se hizo mayoritariamente con empresas de Itagüí. Vale la pena que la Fiscalía profundice cuáles son esas empresas”, dijo el ministro.

Publicidad

A la pregunta sobre una posible conexión entre Olmedo López y el senador Carlos Andrés Trujillo, Velasco evitó hacer afirmaciones directas, pero insinuó que López podría estar tratando de involucrar a otros en sus acciones para desviar la atención.

"Tengo la impresión de que Olmedo hábilmente se quiere mostrar como un instrumento de otros, cuando Olmedo es un ladrón redomado, él solito", sentenció el ministro.

Asimismo, Luis Fernando Velasco recordó un incidente de hace 16 años, en el que un sicario trató de involucrarlo en delitos, pero finalmente las mentiras se desmoronaron ante la justicia.

"Hace 16 años a mí la periodista que le hizo la entrevista al ladrón de la Unidad de Gestión de Riesgo le hizo una entrevista a un sicario y ese sicario quiso involucrarme en una serie de delitos", relató el ministro, en un intento por demostrar que, en su caso, siempre prevalece la verdad.

Publicidad

“Nunca le di órdenes a Olmedo López en la UNGRD”

Sobre sus relaciones con Olmedo López, Velasco fue claro en que nunca le dio órdenes directas y que sus interacciones fueron mínimas. Recordó que, durante su breve periodo en la UNGRD, se enfocó en atender emergencias sin realizar contratos nuevos.

"Yo estuve encargado de la unidad de gestión de riesgo unos 24 o 26 días, básicamente atendiendo la emergencia de la alerta naranja sobre el Nevado del Ruiz", explicó.

Publicidad

El ministro también criticó el desempeño de López en la UNGRD y dijo que muchas de las crisis de orden público se debieron a la inacción de López ante las comunidades afectadas.

"Muchos de los problemas de orden público [...] se debieron a que el señor Olmedo López no atendía a las comunidades que tenían emergencias y las comunidades salían a las vías a hacer bloqueos", finalizó Velasco.

Escuche la entrevista completa en el siguiente enlace: