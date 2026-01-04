MinInterior evalúa otro decreto de emergencia económica por situación en frontera: habrá más medidas

Hacia las 10 de la noche de este sábado concluyó el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en el puente internacional de Tienditas, en la frontera colombo-venezolana. La reunión fue liderada por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, y contó con la participación de los ministros de Defensa, Hacienda, Igualdad y Minas y Energía, además de altos funcionarios del Gobierno nacional, la cúpula militar y de Policía, y autoridades locales y regionales.

Entre las principales conclusiones del PMU, el Gobierno Nacional confirmó que evalúa la expedición de un nuevo decreto de emergencia económica, al tiempo que anunció la convocatoria de organismos multilaterales, entre ellos la ONU, para una reunión prevista el próximo lunes.

El ministro del Interior no asistió al encuentro; sin embargo, estuvo representado por su delegado, Anderson Guerrero, quien explicó que el Ejecutivo evalúa un decreto de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública, enfocado principalmente en la situación migratoria en la frontera.

“Tenemos un documento a la espera de instrucciones de la directora del DAPRE, sentada aquí a mi mano derecha, del señor presidente de la República y del ministro del Interior, que pasaría a firmas una vez se consolide ese escenario de grave calamidad. En materia de migración, por supuesto, porque se trata de medidas excepcionales y urgentes que no sería posible implementar por los medios ordinarios que tenemos hasta el día de hoy”, señaló Guerrero.



El funcionario añadió que desde este domingo se iniciará un proceso de articulación con las autoridades territoriales.

“Estamos convocando al señor gobernador encargado del departamento y a los señores alcaldes para que desde mañana nos ayuden a consensuar y articular este decreto de emergencia, que tendría vida jurídica una vez así lo disponga el señor presidente de la República”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el despliegue de 30 mil soldados en la zona de frontera y el fortalecimiento de la ofensiva contra el ELN y otros grupos armados ilegales que operan en la región. Frente a eventuales nuevos ataques desde territorio venezolano, el ministro descartó cualquier intervención militar de Colombia en la situación entre Estados Unidos y Venezuela.

A su turno, la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, confirmó que para el lunes serán citadas varias organizaciones multilaterales con el fin de coordinar acciones de cooperación y atención humanitaria.

Finalmente, las autoridades aseguraron que, en el marco del enfoque preventivo y de lo establecido en el CONPES “Soluciones duraderas para las personas víctimas”, se adelanta la preparación y asignación de recursos para la atención integral de la población colombiana en zona de frontera. También se informó que se decretó la alerta amarilla para la red hospitalaria de la región.