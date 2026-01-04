En vivo
Blu Radio  / Nación  / MinInterior evalúa otro decreto de emergencia económica por situación en frontera: habrá más medidas

MinInterior evalúa otro decreto de emergencia económica por situación en frontera: habrá más medidas

El ministro de Defensa anunció el despliegue de 30 mil hombres en la zona de frontera y descartó la intervención militar de Colombia en la situación EE. UU.–Venezuela

