MinInterior pide a los del NO “doblar la página” y acabar “discusiones eternas”

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró en entrevista con BLU Radio que tras la firma del nuevo acuerdo de paz llegó la hora de “doblar la página” y tener un país sin conflicto armado.



“Un acuerdo que interpreta a la mayoría de los colombianos y que vale la pena doblar la página y no seguir en estas discusiones eternas, no seguir empantanados”, manifestó.



Cristo enfatizó en que la idea es que el Gobierno explique a profundidad el nuevo acuerdo de paz ante el Congreso de la República.



“Vamos a llevar el acuerdo al Congreso formalmente, abrir el debate. Espero que Senado y Cámara puedan citar a debate para el próximo martes. Queremos que en el Congreso se dé un debate amplio, no solo con congresistas”, añadió.



Finalmente, invitó a los promotores del NO para que también participen en los debates, para que “comprendan que se trata de un nuevo y mejor acuerdo y no seguir con las discusiones eternas”.