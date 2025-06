Mininterior por Miguel Uribe: “A ningún Gobierno le conviene que vida de un opositor corra peligro”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció en sus redes sociales sobre el atentado al senador Miguel Uribe Turbay.

“No se admiten más insinuaciones en las que se digan que el Gobierno es el beneficiario del atentado contra Miguel Uribe. No más. No sean cafres. A ningún Gobierno en el mundo le conviene que la vida de un opositor corra peligro. Se comportan peor que los criminales que dispararon contra él el sábado 7 de junio. No más insinuaciones de que el Gobierno es el responsable de este hecho. Se nota que no les interesa el bienestar de Miguel Uribe, sino los likes”, escribió.

Miguel Uribe cumple 10 días de haber sido víctima de un ataque en el barrio Modelia de Bogotá. Su estado de salud es extremadamente crítico, según la Fundación Santa Fe, sin embargo, continúa con vida en una unidad de cuidados intensivos.

Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático Foto: Blu Radio

La tensión que ha generado esto llevó a la Iglesia católica a convocar un encuentro en la curia arzobispal, ubicada en el centro de Bogotá. Todos los presidentes de las instituciones del estado asistieron, incluido el presidente Gustavo Petro, aunque llegó una hora tarde. Allí, firmaron un compromiso por escrito para desescalar el lenguaje y rechazar la violencia política como respuesta a la solución de cualquier conflicto.

La idea de la Iglesia católica es que este ejercicio sea replicado en otras regiones del país en donde la violencia ha cobrado miles de vidas.