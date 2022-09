Ministra Irene Vélez se anticipó a críticas y publicó trino tras un “lapsus mental” en el Congreso

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez , se adelantó a las críticas tras olvidar la palabra “subasta” durante su intervención en la Comisión Primera del Senado y publicó un trino resaltando que eso no puede restar importancia a la iniciativa que presentó, la cual busca una transición energética que beneficie al país.

Además, afirmó que su trabajo es brindar su conocimiento y herramientas académicas al país, cualidades que, según ella, fueron las que la llevaron a ser la jefe de esta cartera.

“Seguro van a decir que en la comisión primera del Senado olvidé el término ‘subasta’, pero no van a decir que presentamos al país los principios de la transición energética. La ruta del futuro de los hidrocarburos, del modelo extractivista que después de 30 años no ha logrado resolver los problemas de la gente. No van a decir que presenté al país nuestro compromiso con la seguridad, la soberanía y la justicia energética”.

Seguro van a decir que en la #ComisiónI del @SenadoGovCo

olvide el término ‘subasta’, pero NO van a decir que presentamos al país los principios de la #TransiciónEnergética. (1/2) pic.twitter.com/OO3DBWDyvy — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) September 13, 2022

La ministra, que ha sido blanco de críticas por sus recientes intervenciones en público, defendió su nombramiento y su trayectoria.

“He sido académica toda mi vida y desde ese lugar he buscado contribuir a las sociedades locales, con las que siempre he trabajado, desde algo que se conoce como la investigación activista. Es decir, dándole mi conocimiento, mis herramientas académicas técnicas desde el campo de las ciencias humanas, al servicio de la transformación social, de las comunidades que más lo necesitan”, dijo.

Lo que está pasando en redes sociales y esta nube mediática es una cortina de humo frente a algo que es mucho más profundo, estamos incomodando a un modelo que consideramos no es el adecuado. Seguimos trabajando por una #TransiciónEnergética justa para Colombia. — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) September 13, 2022

La ministra Vélez recalcó en que ese camino fue el que la llevó a ser la jefe de la cartera que representa. Enfatizó en su trabajo con comunidades mineras, la lucha por la justicia climática y su defensa a la universidad pública en Colombia.

“Estar aquí no es fácil, nunca había sido ministra, tengo 40 años y en estos 40 años me he dedicado a otras cosas, pero hoy estoy aquí, no solamente para defender este camino que es personal, estoy aquí para representar las voces de unas mujeres, de unos jóvenes, de unas personas ciudadanas rurales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, que votaron por este Gobierno y creen que la salida es que Colombia sea potencia mundial de la vida”, puntualizó.

Además, tras la publicación del video de su intervención, la ministra afirmó en otro trino que todas las críticas en redes sociales se deben a una cortina de humo, ya que están incomodando a un modelo que consideran y no es el adecuado.

