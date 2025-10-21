Ministro de Minas radica proyecto para “democratizar el sector energético”

Este martes, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó en la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto “regulación justa y democratización del sector energético”.

Según explicó el ministro, la iniciativa tiene cinco objetivos principales: alcanzar la equidad en el acceso a la energía eléctrica, garantizar transparencia y sostenible financiera, promover eficiencia energética y una transición energética justa y fomentar la participación ciudadana y el control social.

Ministerio de Minas y Energía Foto: Blu Radio

“Es un proyecto de ley corto, concreto y conciso, son 14 artículos. No es un proyecto de ley solo sobre tarifas, busca democratizar el sector energético y regular algunos aspectos de las leyes 142 y 143 que necesitamos actualizar. Tendrán un impacto positivo dos de los artículos si los logramos sacar adelante: el marco para la revisión del cargo por confiabilidad y el tema de los saldos de la opción tarifaria y vamos a ver una reducción en las tarifas de energía eléctrica en la factura de millones de colombianos”, dijo Palma.

La iniciativa empezará su trámite en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. “El cargo por confiabilidad las empresas dicen ‘siempre hemos querido revisarlo, estamos en la voluntad política’ pero no presentan las propuestas. La invitación ahora es que las pongan sobre la mesa”, agregó Palma.