Ministro Sanguino denunciará a congresistas por supuestas conductas contra la soberanía

Anunció que acudirá a la corte Suprema de Justicia, en principio, para denunciar al senador Jota Pe Hernández y a la representante a la Cámara Lina Garrido.

Sanguino, señalado por presunto tráfico de influencias relacionado con el carrusel de la contratación en Bogotá.
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

