Petro reacciona a advertencia de Trump: "Por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero"

En medio de un fin de semana marcado por la tensión diplomática, el presidente Gustavo Petro, lanzó una contundente respuesta ante las recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien sugirió la posibilidad de realizar en Colombia una operación similar a la ejecutada en Venezuela.

Petro, a través de un extenso mensaje de 15 párrafos publicado en su cuenta de X a la 1:30 de la mañana, advirtió que estaría dispuesto a retomar la clandestinidad y las armas para defender la soberanía nacional ante lo que considera una amenaza de intervención extranjera.



Dudas sobre la traducción y críticas a Washington

El mensaje presidencial comenzó manifestando desconfianza sobre la traducción de las palabras de Trump, quien en su viaje de regreso a Washington no descartó acciones contra el flujo de cocaína, mencionando positivamente la resolución aplicada en Caracas.

Pese a sus dudas iniciales, Petro arremetió contra el secretario de Estado, Marco Rubio, acusándolo de desconocer la historia de Colombia y de actuar bajo intereses de la política local aliados con la mafia. El mandatario colombiano instó a los funcionarios estadounidenses a no realizar bombardeos en territorio nacional, advirtiendo que la falta de inteligencia estratégica podría resultar en la muerte de civiles, específicamente de niños.

Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump.



En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

El regreso a la clandestinidad y la defensa de la Constitución

Uno de los puntos más críticos de la respuesta de Petro fue la mención directa a su pasado insurgente y la posibilidad de volver a él. El mandatario afirmó que, aunque dejó la clandestinidad tras su paso por el M-19 y prometió no volver a empuñar armas, una intervención de Estados Unidos lo obligaría a jugársela por la bandera nacional y la Constitución de 1991. "Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", escribió.



Petro también envió un mensaje de advertencia sobre la reacción social interna, asegurando que un intento de captura contra el presidente de Colombia despertaría al "Jaguar popular", término con el que se refiere al pueblo que, según él, lo respalda y lo protege.

A esta reacción se sumó un comunicado oficial de la Cancillería, emitido la noche anterior, en el cual se rechazaron las declaraciones de Trump por considerarlas una injerencia indebida en los asuntos internos del país.

Escuche aquí la entrevista: