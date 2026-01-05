En vivo
Petro critica a EEUU por ser el primer país en bombardear una capital suramericana

Petro critica a EEUU por ser el primer país en bombardear una capital suramericana

Horas antes de la publicación de este mensaje, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Petro, al que acusó de "fabricar cocaína", con enviar a su país una misión de EE.UU. como la que el sábado atacó varios puntos de Venezuela y capturó a Maduro.

Presidente Gustavo Petro
Foto: Presidencia - Joel González
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

