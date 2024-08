Minminas: "No es cierto que estemos pensando en incrementar los costos del gas"

El Gobierno nacional está descartando que Colombia vaya a experimentar incrementos en el precio del gas natural, ni cortes de suministro, como consecuencia de que el gas natural será insuficiente para cubrir la demanda básica desde el próximo año.

"En cualquier escenario ocurra lo que ocurra, lo primero que se salvaguarda es la demanda esencial. Así que no es cierto que esté en riesgo el abastecimiento de gas natural para los hogares más pobres de Colombia. La demanda esencial siempre es lo primero que se cubre en cualquier escenario. Entonces a la gente que sigue este debate: No es cierto que este Gobierno quiera empobrecer a la gente. No es cierto que estemos pensando en incrementar los costos del gas natural para la gente", dijo el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.

Aunque Ecopetrol ha calculado los faltantes de gas nacional del próximo año en 121 GBTUD el Gobierno cree en realidad que pueden ser cercanos a los 90 GTUD.

Camacho reconoció que 'el margen se puede estrechar' entre los años 2026 y 2028, pero confía en que las medidas de su Gobierno sirvan para garantizar el suministro y aseguró que la situación actual es consecuencia de no haber tomado decisiones siete años atrás.

¿Qué está haciendo el Gobierno para garantizar el suministro de gas natural?

Las medidas del Gobierno colombiano para evitar una crisis de gas incluyen la búsqueda de gas natural en los yacimientos costa afuera y una propuesta a Petrobras de un plan para acelerar el desarrollo de esos campos en Colombia y de ampliar las alianzas con Ecopetrol.

Ecopetrol y Petrobras son socios en el desarrollo de Uchuva, un campo que según estimaciones del Gobierno tiene 1.660 pies cúbicos de gas, pero la idea del gobierno es que puedan trabajar en campos de gas adicionales e incursionar en negocios de hidrógeno y biocombustibles.

"Ese descubrimiento Uchuva es el único que nos permitiría retomar la autosuficiencia de gas natural y así garantizar la seguridad energética y la soberanía por varios años", explicó la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas.

Sin embargo, Uchuva no estará listo el próximo año. En los próximos meses la principal apuesta es una mejor gestión de las necesidades de Ecopetrol. Ecopetrol no solo es el mayor productor de hidrocarburos del país, sino también uno de los mayores consumidores de gas por cuenta su uso dentro de la Refinería de Cartagena y otras facilidades de la compañía. La expectativa es que la empresa sea más eficiente y así logre 'liberar' gas para los demás.

El Gobierno también prepara un proyecto de decreto para faciliar la importación de gas natural, que ya recibió el visto bueno de la Superindustria.



Las preocupaciones de la industria

Las empresas del sector del gas natural se prepararán para iniciar esta misma semana el periodo anual de negociaciones de contratos y esperan que la normativa del Gobierno esté lista.

Sin cambios regulatorios, el gas nacional tendrá que venderse bajo las reglas actuales que implican procesos de subasta. En un contexto de escasez, esas subastas podrían presionar una disparada de precios.